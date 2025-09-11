Un entrenador argentino es candidato para reemplazar a Fernando Batista en Venezuela

Según informó DSports, uno de los principales candidatos para asumir el cargo es Luis Zubeldía, quien recientemente dejó su puesto en el San Pablo de Brasil y se mantiene atento a las nuevas oportunidades que le puedan surgir para continuar su destacada carrera.

Surgido de Lanús (donde tuvo dos etapas), el DT también forjó una trayectoria notable cuando estuvo al frente de Racing, Barcelona de Guayaquil, Santos Laguna, Independiente de Medellín, Cerro Porteño y la Liga de Quito, donde obtuvo sus dos únicos títulos como entrenador (el campeonato doméstico y la Copa Sudamericana).

image

Hace poco, el DT visitó los estudios de ESPN, donde repasó su carrera y fue consultado sobre la definición de la Copa Libertadores, dado que en los cuartos de final se enfrentarán dos equipos que él mismo dirigió: San Pablo y Liga de Quito: “Para mí, el San Pablo gana la Copa. Hasta el día de hoy, estoy convencido de que sale campeón de la Libertadores, por cómo se van moviendo las piezas. Está todo muy parejo, hay grandes equipos, pero siento que el San Pablo va a ganar”.

En la misma entrevista, también le preguntaron si estaría dispuesto a dirigir a Boca, que recién en el último tiempo logró encadenar una serie de victorias que dejaron en el pasado las prematuras eliminaciones de la Copa Argentina y la propia Libertadores. “Hoy no es una opción, ni se me cruza por la cabeza por lo que atraviesa Miguel Russo”, subrayó.

“Nunca me contacté con alguien de Boca. Esto habla muy bien de la parte de la conducción y muestra lo que son los equipos grandes, cuánta desinformación traen. Eso me pasó en San Pablo, en Racing y en Liga de Quito”, argumentó el técnico.