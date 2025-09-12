"Gracias por empujar tan fuerte": el emotivo mensaje de Franco Colapinto al equipo Alpine

Durante su visita, Colapinto quiso destacar el esfuerzo colectivo y la dedicación de todos los que trabajan detrás de los autos de carreras, recordando que cada contribución es clave para el rendimiento en pista.

En un video publicado por Alpine en sus redes sociales, Colapinto expresó: “En los momentos difíciles, las situaciones duras, es cuando realmente se crece como equipo, cuando se crece como persona. Sé que cada uno de ustedes está haciendo eso y está empujando muy duro para llegar a donde queremos y merecemos estar. Así que solo quería decirles muchas gracias por eso. Nos esforzaremos mucho en la pista y sé que ustedes se esfuerzan mucho acá”.

El mensaje del argentino no solo fue un reconocimiento al trabajo de los mecánicos, ingenieros y personal de la fábrica, sino también un impulso para encarar las carreras que restan de la temporada con energía y unidad. Su cercanía con los empleados refleja un compromiso más allá de la pista y evidencia que la comunicación y la motivación son esenciales para un equipo que busca resultados destacados en la Fórmula 1.

Desde su llegada a Alpine, Colapinto ha mostrado un crecimiento constante en cada Gran Premio, sorprendiendo a fanáticos y expertos por su talento y profesionalismo. Este tipo de iniciativas demuestra que, además de su habilidad al volante, el argentino también tiene capacidad de liderazgo y empatía dentro del equipo.

Con el Gran Premio de Azerbaiyán programado para el fin de semana del 21 de septiembre, Colapinto y Alpine buscarán seguir sumando puntos y consolidar su posición en el campeonato. Este mensaje motivacional marca un antes y un después en la temporada, reforzando la importancia del trabajo en equipo y la resiliencia en cada desafío que enfrenta la escudería.