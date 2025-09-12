Francisco Cerúndolo y Etcheverry ponen a Argentina al borde de las Finales de la Copa Davis

Con un contundente inicio, Tomás Martín Etcheverry (64° del ranking ATP) se impuso a Jesper De Jong por 6-4 y 6-4, asegurando el primer punto de la serie tras un cierre ajustado en ambos sets. “Me encanta jugar por la Davis y representar al país, saca lo mejor de mí. Ahora toca alentar a Fran (Cerúndolo). ¡Vamos Argentina!”, declaró Etcheverry al final del partido, presenciado por unos 40 compatriotas.

A continuación, Francisco Cerúndolo (21°), primera raqueta nacional, estiró la ventaja al vencer a Botic Van de Zandschulp 7-6 (4), 6-1. Con esta victoria, Cerúndolo acumula siete triunfos en 12 presencias con el equipo argentino en la Copa Davis, incluyendo su reciente victoria sobre el neerlandés en el Masters 1000 de Indian Wells.

Este sábado, desde las 9:00, la dupla formada por Andrés Molteni y Horacio Zeballos, reciente campeón del US Open, intentará sellar la serie en el dobles. En caso de no lograrlo, Argentina aún tendrá dos oportunidades con los singles restantes: Cerúndolo vs. De Jong y Etcheverry vs. Van de Zandschulp.

La serie se disputa al mejor de cinco partidos (cuatro singles y un dobles) y el equipo que alcance tres puntos clasificará a las Finales, que se jugarán del 18 al 23 de noviembre en Bologna, Italia. Con la ausencia del principal tenista neerlandés, Tallon Griekspoor, Argentina parte como ligera favorita y se ilusiona con mantener la racha ganadora en la Davis.