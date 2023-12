Carlos Tevez renovó su contrato con Independiente hasta 2026

"Estoy agradecido con Independiente por confiar en mí y contento de seguir con este proyecto", declaró en una conferencia de prensa que compartió junto al presidente, Néstor Grindetti, y el secretario general, Daniel Seoane.

"Mi renovación se da porque estoy feliz en Independiente, me siento contenido en este ambiente, que todos sabemos que es muy difícil. Me dieron la responsabilidad de llevar al club adelante y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera", explicó sobre su decisión de continuar en el Rojo.

Tevez, de 39 años, dirigió 14 partidos con un balance positivo de seis victorias, cinco empates y tres derrotas, lo que garantizó la continuidad del equipo en la máxima categoría y lo puso muy cerca de la clasificación a los playoffs de la Copa de la Liga.

Independiente perdió la chance de pelear por el título en la instancia de eliminación directa, al caer con Talleres de Córdoba en la última fecha de la fase de grupos.

Embed

Pese a no cumplir con ese objetivo, el Apache dejó buenas sensaciones en la dirigencia y los hinchas, también por la oportunidad que le brindó a los jóvenes de la cantera del club.

"Estoy sorprendido con los chicos que estamos viendo en las juveniles. Ser chico es un proceso, debutar también y más en la primera de Independiente. Por suerte dimos tranquilidad para que los chicos puedan adaptarse y después puedan demostrar en la cancha lo que venimos viendo en Reserva", contó.

De cara al año próximo, Tevez prometió un "Independiente 2024 distinto, con el objetivo de pelear el torneo". El técnico consideró que "no puede pasar otro año sin que el Rojo sea protagonista".

"Es la primera vez que voy a armar un plantel, se va a notar la mano Tevez mejor que nunca. Estoy muy ilusionado", afirmó el exfutbolista de Boca y el seleccionado argentino antes de referirse a la posibilidad de refuerzos.

En ese sentido, aceptó la chance del retorno del mediocampista Nicolás Domingo, de 38 años, quien vistió la camiseta roja entre 2017 y 2020. "Es un jugador que la gente quiere mucho y cuando le tocó, estuvo a la altura, no le cierro las puertas a nadie. Veremos con qué jugadores contamos", contestó.

image.png Carlos Tevez renovó con Independiente.

"No me gusta traer por traer -aclaró- y hay que hacerle entender a la gente que tampoco podemos pedir por pedir. Lo bueno y barato no es compatible. Con lo que pedimos, buscaremos pelear el torneo y la Copa Argentina del año que viene".

Grindetti destacó esa posición del entrenador, al asegurar que “Carlos tiene los pies sobre la tierra y entiende el contexto del futbol argentino y del club". "Trataremos de cumplir con sus requerimientos, sin comprometer las finanzas del club”, prometió.

En su nuevo ciclo de tres temporadas, Tevez desarrollará un proyecto futbolístico denominado 360, que definió como "ambicioso y abarca todas las áreas del club". Al brindar más detalles, afirmó que estarán comprendidos "los juveniles, la gente de mediana edad y la de experiencia".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Independiente/status/1733213708858302827&partner=&hide_thread=false "Trataré de estar a la altura, siempre pensando primero en el Escudo".



Carlos Tevez para los hinchas de #Independiente.#TodoRojo pic.twitter.com/GgkTJsJZIq — C. A. Independiente (@Independiente) December 8, 2023

“Todos los juveniles que venimos viendo y trabajando quieren aprender y llegar a la primera de Independiente. La Reserva salió campeona y estamos muy contentos con el trabajo de Hugo (Tocalli) y Pedro (Monzón). Nos llevamos muy bien entre todos y queremos lo mejor para Independiente", subrayó.

"Al hincha le agradezco de todo corazón. Desde el primer día me mostraron su apoyo y cariño. Eso yo no me lo olvido nunca más. Ojalá pueda regalarle muchas alegrías", finalizó.