Colapinto largará 14° en la Sprint de Silverstone y Hamilton se quedó con la pole

Hamilton fue la gran figura de la jornada en Silverstone. Después de liderar la práctica libre, confirmó el buen rendimiento del Ferrari en la clasificación Sprint y obtuvo una pole de prestigio al imponerse en un duelo muy ajustado frente a Antonelli, con la menor diferencia registrada en la sesión.

La Ferrari de Lewis Hamilton saldrá desde la Pole de la carrera Sprint.

La actuación del británico también representa una oportunidad para descontar puntos en el campeonato frente al joven piloto de Mercedes. Detrás de los dos primeros se ubicaron Verstappen y Leclerc, en una grilla que anticipa una Sprint con varios candidatos a pelear por las posiciones de privilegio.

La carrera Sprint se disputará este sábado desde las 8.00, hora argentina, sobre un total de 17 vueltas. Solo los ocho primeros clasificados sumarán puntos para el campeonato, por lo que Colapinto necesitará una remontada importante para ingresar a la zona de puntuación.

Más tarde, desde las 12.00, se desarrollará la clasificación que definirá el orden de largada para el Gran Premio de Gran Bretaña del domingo. La competencia principal se correrá sobre 52 vueltas en el histórico circuito de Silverstone y comenzará a las 11.00, hora argentina.



Resultados finales de la Qualy Sprint del GP de Grán Bretaña

L. Hamilton - Ferrari 1'28.376 A. Antonelli - Mercedes 1'28.387 M. Verstappen - Red Bull 1'28.697 C. Leclerc - Ferrari 1'28.703 G. Russell - Mercedes 1'28.733 L. Norris - McLaren 1'28.740 O. Piastri - McLaren 1'28.772 I. Hadjar - Red Bull 1'28.835 L. Lawson - Racing Bulls 1'28.927 A. Lindblad - Racing Bulls 1'29.367 P. Gasly - Alpine 1'29.482 G. Bortoleto - Audi 1'29.679 N. Hulkenberg - Audi 1'29.707 F. Colapinto - Alpine 1'29.983 C. Sainz - Williams 1'30.197 A. Albon - Williams 1'30.650 O. Bearman - Haas F1 1'31.083 E. Ocon - Haas F1 1'31.714 S. Pérez - Cadillac 1'31.776 V. Bottas - Cadillac 1'32.020 F. Alonso - Aston Martin 1'32.910 L. Stroll - Aston Martin 1'32.988

Cronograma del GP de Gran Bretaña

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: 08:00 a 09:00

Clasificación: 12:00 a 13:00

Domingo 5 de julio