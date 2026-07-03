Colapinto largará 14° en la Sprint de Silverstone y Hamilton se quedó con la pole

El piloto argentino no logró avanzar a la SQ3 con Alpine y partirá desde la séptima fila en la carrera Sprint. Lewis Hamilton sorprendió con Ferrari y fue el más rápido del viernes.
Franco Colapinto clasificó en el 14° puesto para la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y largará desde la séptima fila este sábado en Silverstone. El piloto argentino no consiguió avanzar a la SQ3 con Alpine, mientras que Lewis Hamilton se quedó con la pole position al mando de su Ferrari.
El británico marcó un tiempo de 1:28.376 y superó por apenas 11 milésimas a Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato con Mercedes. Max Verstappen partirá tercero y Charles Leclerc completará la segunda fila. En Alpine, Pierre Gasly tampoco logró meterse entre los diez mejores y finalizó 11°.
Colapinto había comenzado el fin de semana con señales alentadoras al ubicarse 11° en la única práctica libre del viernes. Sin embargo, el rendimiento del equipo francés cayó durante la clasificación Sprint y la estrategia de realizar un único intento en la SQ2 con neumáticos medios no dio el resultado esperado.
En su vuelta rápida, el argentino perdió tiempo tras un leve desliz del monoplaza en la curva siete y registró un tiempo de 1:29.983. Esa marca lo dejó en el 14° puesto, mientras que Gasly lo superó por poco más de medio segundo y quedó a apenas 81 milésimas de ingresar a la SQ3.
Hamilton fue la gran figura de la jornada en Silverstone. Después de liderar la práctica libre, confirmó el buen rendimiento del Ferrari en la clasificación Sprint y obtuvo una pole de prestigio al imponerse en un duelo muy ajustado frente a Antonelli, con la menor diferencia registrada en la sesión.
La actuación del británico también representa una oportunidad para descontar puntos en el campeonato frente al joven piloto de Mercedes. Detrás de los dos primeros se ubicaron Verstappen y Leclerc, en una grilla que anticipa una Sprint con varios candidatos a pelear por las posiciones de privilegio.
La carrera Sprint se disputará este sábado desde las 8.00, hora argentina, sobre un total de 17 vueltas. Solo los ocho primeros clasificados sumarán puntos para el campeonato, por lo que Colapinto necesitará una remontada importante para ingresar a la zona de puntuación.
Más tarde, desde las 12.00, se desarrollará la clasificación que definirá el orden de largada para el Gran Premio de Gran Bretaña del domingo. La competencia principal se correrá sobre 52 vueltas en el histórico circuito de Silverstone y comenzará a las 11.00, hora argentina.
Sábado 4 de julio
Carrera Sprint: 08:00 a 09:00
Clasificación: 12:00 a 13:00
Domingo 5 de julio
Carrera: 11:00
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