Fórmula 1: sólida actuación de Colapinto en la práctica libre del GP de Gran Bretaña

Colapinto afronta este GP de Gran Bretaña con el objetivo de conseguir un buen resultado y así dejar atrás los flojos puestos de las fechas previas, ya que solo sumó un punto en las últimas tres fechas.

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, se sintió muy incómodo en todo momento y quedó vigésimo primero, por lo que tendrá que mejorar mucho de cara a la clasificación para la sprint.

En lo que respecta a lo que fue la lucha por las primeras posiciones, el líder de la sesión fue el británico Lewis Hamilton, que en su segunda temporada en Ferrari se ilusiona con dar pelea en la lucha por el título.

Por debajo suyo finalizó el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que lidera en el campeonato, a 213 milésimas, mientras que el top 5 lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el británico George Russell (Mercedes) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

La actividad en el GP de Gran Bretaña continuará con la clasificación para la carrera sprint, que está programada para las 12:30 del mediodía.

Colapinto se prepara para el GP de Gran Bretaña en Silverstone con Alpine que se disputará este fin de semana.

Cronograma del GP de Gran Bretaña

Viernes 3 de julio

Clasificación Sprint: 12:30 a 13:15

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: 08:00 a 09:00

Clasificación: 12:00 a 13:00

Domingo 5 de julio

Carrera: 11:00

Dónde ver el GP de Gran Bretaña

La actividad del Gran Premio podrá seguirse en vivo en Argentina a través de Disney+, mediante la transmisión de ESPN. También estará disponible por Fox Sports a través de Telecentro Play, DGO y Flow.

Cómo es el circuito de Silverstone

El Circuito de Silverstone, emplazado sobre una antigua base aérea utilizada durante la Segunda Guerra Mundial, es uno de los escenarios más tradicionales y veloces de la Fórmula 1. Curvas emblemáticas como Maggotts, Becketts y Abbey ponen a prueba la habilidad de los pilotos en cada vuelta. Además, este trazado ocupa un lugar especial en la historia de la categoría, ya que allí se disputó el primer Gran Premio de Fórmula 1, el 13 de mayo de 1950.