Gran Premio de Austria: Franco Colapinto terminó en el 15º puesto

posiciones Los pilotos que terminaron en los primeros diez lugares del Gran Premio de Austria.

En el tramo final, Colapinto redujo la diferencia con Oliver Bearman, aunque no logró alcanzar al británico y cruzó la meta apenas un par de segundos de él. Gasly, su compañero en la escudería francesa, finalizó 13º.

Russell, por su parte, conservó la punta en la salida de la prueba, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos con Ferrari. Detrás, Antonelli se pasó en la primera curva, pero mantuvo el cuarto puesto, mientras Verstappen protagonizaba una gran remontada al avanzar del quinto al tercer lugar en apenas dos vueltas.

En la definición, Verstappen y Antonelli recortaron la diferencia con Russell, pero el británico administró la ventaja para imponerse con apenas 1s611 sobre el neerlandés y sumar su segundo victoria de la temporada.

Antonelli terminó tercero, a solo 0s375 de Verstappen, mientras que Oscar Piastri fue cuarto, Hamilton quinto, Isack Hadjar sexto, Lando Norris séptimo, Leclerc octavo, Liam Lawson noveno y Arvid Lindblad completó el top 10.