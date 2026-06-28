Gran Premio de Austria: Franco Colapinto terminó en el 15º puesto

El piloto argentino tuvo una floja performance, al igual que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. El ganador de la competencia fue el británico George Russell, con Mercedes.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó 15º este domingo en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, muy lejos de la zona de puntos, tras una floja performance junto a su compañero, el francés Pierre Gasly. El ganador de la prueba fue el británico George Russell (Mercedes), seguido por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato.
Con 34 grados de temperatura ambiente y 50 sobre el asfalto del Red Bull Ring, Colapinto largó 16º y consiguió escalar hasta el puesto 13 gracias a los abandonos y los ingresos a boxes. Sin embargo, luego comenzó a retroceder lugares, lo que complicó sus posibilidades de cosechar unidades.
La estrategia de neumáticos fue decisiva, con múltiples detenciones entre los líderes y dos períodos de Virtual Safety Car que modificaron parcialmente el desarrollo de la competencia. Colapinto realizó su primera parada en la vuelta 21, luego de haber escalado de manera momentánea hasta el 15° puesto, debido a las detenciones de otros pilotos y regresó 20°, pero poco a poco volvió a recuperar terreno.
Tras varias vueltas detrás de Alexander Albon, el argentino finalmente logró superarlo para colocarse 16°, acercándose al Haas de Esteban Ocon. En la segunda mitad de la prueba, hizo su segunda detención y cayó del 14° al 17° lugar. Igual, aprovechó el abandono de Lance Stroll y luego adelantó a Ocon para regresar a la 15º posición.
En el tramo final, Colapinto redujo la diferencia con Oliver Bearman, aunque no logró alcanzar al británico y cruzó la meta apenas un par de segundos de él. Gasly, su compañero en la escudería francesa, finalizó 13º.
Russell, por su parte, conservó la punta en la salida de la prueba, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos con Ferrari. Detrás, Antonelli se pasó en la primera curva, pero mantuvo el cuarto puesto, mientras Verstappen protagonizaba una gran remontada al avanzar del quinto al tercer lugar en apenas dos vueltas.
En la definición, Verstappen y Antonelli recortaron la diferencia con Russell, pero el británico administró la ventaja para imponerse con apenas 1s611 sobre el neerlandés y sumar su segundo victoria de la temporada.
Antonelli terminó tercero, a solo 0s375 de Verstappen, mientras que Oscar Piastri fue cuarto, Hamilton quinto, Isack Hadjar sexto, Lando Norris séptimo, Leclerc octavo, Liam Lawson noveno y Arvid Lindblad completó el top 10.
comentar