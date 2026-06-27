"Me equivoqué": la autocrítica de Franco Colapinto

Franco Colapinto

Colapinto explicó que ese inconveniente le impidió completar una vuelta limpia en la Q2 y aprovechar el potencial que había mostrado el monoplaza durante la jornada. “No pude hacer vueltas en la Q2. No fue una buena Q2. Primero, con el set de neumáticos usados el auto no iba tan mal, pero no pude cerrar la vuelta con el juego nuevo”, detalló.

Colapinto rescató la evolución del auto

A pesar de la decepción por no haber conseguido una mejor posición de largada, el argentino rescató la evolución del auto y se mostró confiado en poder recuperar terreno durante la competencia.

“Hay que transformar mañana eso”, afirmó Colapinto, con la mirada puesta en la carrera del domingo, donde partirá desde el 16° lugar de la grilla.

El piloto argentino tendrá una nueva oportunidad para demostrar el ritmo del Alpine en condiciones de carrera y buscar avanzar posiciones en un circuito donde los detalles suelen marcar grandes diferencias. Con una clasificación que dejó sabor amargo, Colapinto intentará convertir la frustración en una oportunidad para sumar un buen resultado.