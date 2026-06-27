"Me equivoqué": la autocrítica de Franco Colapinto

El piloto argentino reconoció que cometió un error en su vuelta rápida que le impidió avanzar a la Q3. Aunque lamentó la oportunidad perdida, destacó una mejora en el rendimiento del Alpine y aseguró que buscará revertir la situación en la carrera del domingo.
Franco Colapinto no pudo ocultar su frustración luego de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. El piloto argentino aseguró que tenía un auto con mejores prestaciones respecto al viernes y admitió que un error propio terminó condicionando sus chances de avanzar a la siguiente instancia.
“Sí, una pena. El auto andaba bien. Creo que estamos un poco mejor que ayer, un poco más competitivos. Podría haber sido una mejor qualy”, expresó Colapinto apenas terminó la sesión en el circuito de Spielberg.
El argentino explicó que el problema apareció durante su intento definitivo de vuelta rápida, cuando buscaba meterse entre los mejores tiempos de la clasificación.
“Me equivoqué en la 1. Frené un poco fuerte, bloqueé de atrás y tuve un ‘snap’ muy grande. Eso fue lo que pasó”, reconoció el piloto de Alpine, en una autocrítica sobre la maniobra que terminó siendo determinante.
Colapinto explicó que ese inconveniente le impidió completar una vuelta limpia en la Q2 y aprovechar el potencial que había mostrado el monoplaza durante la jornada. “No pude hacer vueltas en la Q2. No fue una buena Q2. Primero, con el set de neumáticos usados el auto no iba tan mal, pero no pude cerrar la vuelta con el juego nuevo”, detalló.
A pesar de la decepción por no haber conseguido una mejor posición de largada, el argentino rescató la evolución del auto y se mostró confiado en poder recuperar terreno durante la competencia.
“Hay que transformar mañana eso”, afirmó Colapinto, con la mirada puesta en la carrera del domingo, donde partirá desde el 16° lugar de la grilla.
El piloto argentino tendrá una nueva oportunidad para demostrar el ritmo del Alpine en condiciones de carrera y buscar avanzar posiciones en un circuito donde los detalles suelen marcar grandes diferencias. Con una clasificación que dejó sabor amargo, Colapinto intentará convertir la frustración en una oportunidad para sumar un buen resultado.
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