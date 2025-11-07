Colapinto renueva con Alpine y seguirá en la Fórmula 1 en 2026

El anuncio se realizó en la previa del Gran Premio de Brasil y marca la continuidad del joven de 22 años dentro del equipo francés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1986792036263985637?t=gYy0khULOT9FRRt5G1irkQ&s=19&partner=&hide_thread=false Signed and sealed pic.twitter.com/If9OXeHSn7 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

“La Fórmula Uno es un juego de números. Durante un fin de semana de carrera, se trata de analizar datos, temperaturas de la superficie y perseguir cada milésima de segundo de mejora en el tiempo por vuelta. Hoy, viernes, en el Gran Premio de São Paulo, también está dedicado a nuestro número 43, ya que el equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado que Franco Colapinto completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2026″, fue el anuncio que realizó el equipo, jugando con las fechas del acuerdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1986798291355627840?t=KrbvNmHryIWFNdPaIuMO2Q&s=19&partner=&hide_thread=false Titular



Suiting up for 2026 #F1 pic.twitter.com/hRxbI3yxUC — Formula 1 (@F1) November 7, 2025

“La confirmación de hoy es una continuación del acuerdo plurianual para asegurar los servicios de Franco como piloto, firmado en enero de este año”, indicaron sobre el vínculo. “Franco será compañero y pilotará junto a Pierre Gasly, que recientemente se ha comprometido a largo plazo con el equipo. Juntos ayudarán a impulsar al equipo y aportarán más estabilidad y continuidad para la temporada 2026, que supone una nueva oportunidad y un nuevo comienzo para el equipo en una nueva era de regulaciones”, agregaron.

Colapinto, que debutó esta temporada con Alpine, logró consolidarse como una de las revelaciones del año gracias a su regularidad y su adaptación al monoplaza. A lo largo de las carreras fue alcanzando el ritmo de su compañero Pierre Gasly y hasta logró superarlo en varios Grandes Premios.

La renovación lo mantendrá vinculado al equipo al menos hasta finales de 2026 y representa un voto de confianza en su crecimiento dentro de la categoría.

El Gran Premio de Brasil será una cita especial para el argentino, que correrá con el respaldo de una gran cantidad de hinchas latinoamericanos en las tribunas de Interlagos y con la tranquilidad de tener asegurado su futuro inmediato en la Fórmula 1.

El argentino todavía no logró sumar puntos este año, pero el jefe del equipo, el italiano Flavio Briatore, lo respaldó a lo largo de la temporada y su continuidad en la categoría reina demuestra que estuvo a la altura y superó a sus contrincantes directos por el segundo asiento en Alpine, que eran el estonio Paul Aron y el australiano Jack Doohan.

Los resultados de Colapinto este año en la Fórmula 1

Emilia-Romaña: 16°

Mónaco: 13°

España: 15°

Canadá: 13°

Austria: 15°

Gran Bretaña: no pudo largar

Bélgica: 19°

Hungría: 18°

Países Bajos: 11°

Italia: 17°

Azerbaiyán: 19°

Singapur: 16°

Estados Unidos: 17°

México: 16°

Primera práctica libre en Brasil

El joven argentino regresará a la acción en el Gran Premio de Brasil, que se disputará en el emblemático circuito de Interlagos.

A partir de hoy, los veinte competidores de la parrilla comenzarán con las primeras y únicas sesiones de entrenamientos libres en San Pablo, dado que el sábado se realizará la carrera sprint. Por este motivo, la clasificación se desarrollará en la segunda tanda de este viernes.

La Sprint Race cubrirá 100 kilómetros, cerca de un tercio de la distancia total, y repartirá puntos a los ocho primeros (de 8 a 1). Colapinto intentará aprovechar cada sesión para acercarse a la zona de puntos y mantener su progreso dentro de la parrilla.

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BRASIL

Viernes 7 de noviembre

Práctica Libre: 11.30 (Argentina y Brasil)

Clasificación Sprint: 15.30 (Argentina y Brasil)

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 (Argentina y Brasil)

Clasificación: 15.00 (Argentina y Brasil)

Domingo 9 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)