La ilusión de Franco Colapinto con el GP de Brasil: "Es una carrera en la que puede pasar cualquier cosa"

"Siempre es genial volver a Sudamérica. Después de haber vivido este evento por primera vez el año pasado, tengo muchas ganas de regresar a la pista frente a todos los hinchas, especialmente con tantos argentinos allí para apoyarme", palpitó el bonaerense, que no olvidó el GP de Brasil del 2024, donde Alpine consiguió un doble podio inolvidable con Esteban Ocon y Pierre Gasly terminando segundo y tercero respectivamente, detrás de Max Verstappen.

"Vimos el año pasado con Alpine que esta es una carrera en la que puede pasar cualquier cosa, así que nuestro objetivo será estar preparados y aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente, especialmente al ser un fin de semana sprint, con todavía más acción potencial", aseguró en declaraciones oficiales de la escudería.

Embed Only good memories from Brazil



Returning to the track where we secured our double podium last year – together with @eni, take a drive around Interlagos alongside @FranColapinto @AlpineSimRacing @trak_racer @cybertek_fr pic.twitter.com/3djJnJiSCG — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 4, 2025

"No ha sido una temporada fácil para nosotros, pero seguimos con la cabeza en alto y enfocados en hacer el mejor trabajo posible este fin de semana", concluyó Franco, que acelerará sin perder el foco en una renovación más que encaminada con la escudería gala.

Colapinto corrió para Williams aquel GP de Brasil brillante de Alpine. Fue en un momento más que duro para el pilarense, habiendo perdido a su abuelo Leónidas días atrás. Por otro lado, Franco, que terminó en el puesto 17, recibió un enorme cariño de los argentinos en aquella ocasión.

De esta manera, Colapinto se prepara para una carrera especial por distintos motivos en donde espera disfrutar del ambiente y mostrar un buen desempeño. Más allá de que Alpine marcha último en el Campeonato de Constructores, el pilarense sueña con el milagro...