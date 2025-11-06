El contundente pronóstico de Franco Colapinto sobre el Superclásico

“Con un 2-0 estoy contento. Mientras gane Boca, estamos bien”, comentó el argentino en diálogo con Cadena 3. Además, aprovechó para bromear con los horarios, ya que la competición en Brasil dará inicio a las 14:00 y hay posibilidades que se desarrollen en simultáneo. “Si llegan a retrasar la carrera, yo me bajo”, bromeó.

Colapinto creció viendo los partidos de Boca con su familia, en especial los de Copa Libertadores. A medida que avanzó su carrera en Europa (F4, Eurocup, F3, F2) siempre tuvo una bandera de Boca en su habitación y en los boxes. En 2023, cuando ganó por primera vez en la Fórmula 2 en Monza, sacó una bandera de Boca apenas se bajó del auto.

En octubre de 2023, Franco fue al partido Boca–Palmeiras por Libertadores y la Bombonera entera lo ovacionó cuando apareció en las pantallas. “Increíble sentir el cariño del club del que soy hincha desde siempre", comentó aquella vez el pilarense de 22 años.