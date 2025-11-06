Franco Colapinto: su futuro en Alpine, la rivalidad con Brasil, Gasly y mucho más

"Trato de no pensar demasiado en el futuro, tengo el foco puesto en este año. Y no estamos en una buena posición, no estamos teniendo la performance que queremos. Entonces, es difícil para nosotros estar motivados y fuertes juntos. Y lo estamos en este momento. Eso es lo que damos aquí, allá en Enstone, aquí en el trazado. Creo que el futuro... realmente no estoy mirando eso mucho. Estoy enfocado en esta temporada y en terminarla", expresó el argentino.

Colapinto corrió en el GP de Brasil del año pasado para Williams horas después de perder a su abuelo. "No fue fácil para mí, no fue divertido, no lo disfruté, con las cosas que pasaron, fue muy complicado. Por eso quiero tener un buen finde semana para ellos (su público) y tratar de disfrutarlo con ellos", dijo.

Y agregó: "Sé que hacen un gran esfuerzo para estar aquí en Brasil. Respecto de la carrera, aprendí mucho de lo que pasó el año pasado. Fue una muy buena lección. Fue mi primera vez con un Fórmula 1 bajo la lluvia, aquí en Brasil, fue muy complicado para mí. Fue una experiencia difícil pero una buena porque estoy contento de tener esa experiencia este año, de saber qué esperar y terminar en una buena posición.

Además, fue consultado por la rivalidad entre Argentina y Brasil en el automovilismo. "Brasil para mí es como una segunda casa. Vine aquí cuando era muy joven. Sé que en el fútbol u otros deportes hay mucha rivalidad entre Argentina y Brasil, pero creo que el automovilismo es distinto".

"En el automovilismo somos 20 pilotos, corremos contra europeos y contra gente de muchas partes del mundo, y creo que Brasil y Argentina están unidos en este deporte. Y eso, para mí, es algo que me enorgullece mucho. Es algo para celebrar, ver a dos países que han tenido rivalidad en otros deportes, estar cerca uno del otro gracias a nosotros, gracias a mí y a Gabri (por Bortoleto). Somos muy buenos amigos. Probablemente es uno de los pilotos más cercanos a mí en la parrilla. Y nos gusta que al otro le vaya bien", concluyó el tema.

Por último, se refirió a su relación con Pierre Gasly, compañero de equipo en Alpine: "Muy bien. Creo que con Pierre somos buenos amigos también fuera de la pista. Nos llevamos muy bien el año pasado cuando yo estaba en Williams y, por supuesto, este año ser compañeros de equipo es algo muy lindo y disfruto trabajar con él. Es bueno ser competitivos y, ya saben, creo que esa competencia entre nosotros en la pista nos ayuda, ayuda al equipo, y es lo que el equipo quiere: tener: dos pilotos fuertes. Y sí, por supuesto estamos trabajando bien juntos".

image

Más frases de Franco Colapinto en San Pablo

El auto de Alpine de 2026: "Creo que el auto del año que viene va a ser mejor que el de este año. Con la unidad de potencia, el desarrollo… Hemos estado hablando mucho sobre los problemas que tiene el auto de este año, para que puedan mejorarlo para el próximo. Así que creo que todos están muy positivos respecto al ritmo y al rendimiento del auto del próximo año en las simulaciones, pero hasta que lo ves en pista es más o menos lo mismo. Aun así, estoy seguro de que será mejor que el de este año".

La evolución de él con el auto actual: "Sí. Sí, fue muy complicado al principio. Después, el auto fue bastante fácil de manejar. Creo que Imola fue la pista más fácil para nosotros. La pista en la que el auto se sintió mejor en términos de balance y de limitaciones. Y luego empezó a volverse cada vez más difícil. Creo que hubo un punto de inflexión para nosotros como equipo. Trabajé mucho con los chicos en la fábrica, con los ingenieros, y encontramos una manera de hacer que el auto fuera más cómodo para mí y creo que desde entonces hemos entendido mucho mejor nuestras limitaciones y de dónde venían los problemas. Simplemente estoy sintiéndome más cómodo en el auto, creo que carrera tras carrera me siento mejor y… como equipo también estamos trabajando mejor, así que, por supuesto, eso mejoró.

-Qué se puede esperar del auto en esta jornada: "No sabemos realmente qué esperar, ha sido complicado en los últimos fines de semana y no queremos crear expectativas, pero con el clima puede ser mejor. El clima siempre crea oportunidades y distintos momentos que podemos aprovechar al máximo y ojalá podamos sacar lo mejor del rendimiento que tenemos con este auto este fin de semana. Y también usar todas las oportunidades disponibles con la cabeza.

La agenda del GP de San Pablo

El GP de Brasil comenzará este viernes 7 de noviembre con la única práctica del fin de semana, que será a las 11:30 (mismo horario para Argentina y Brasil). Un rato después, a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint. Esta tendrá lugar el sábado a las 11:00 y ese mismo día, por la tarde, a las 15:00, será la clasificación para la carrera principal a 71 vueltas, que se desarrollará el domingo a las 14:00.