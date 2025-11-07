Boca, Bizarrap y Mercado Libre felicitaron a Colapinto

Boca, equipo del que Colapinto es hincha fanático, publicó un posteo en sus redes sociales con una foto del argentino con la camiseta azul y oro con el siguiente mensaje: “Uno de los nuestros, el mayor de los éxitos. Vamos, Franco”.

Bizarrap, por su parte, es muy amigo de Colapinto e incluso lo apoyó económicamente entre el año pasado y esta temporada, que fueron claves para que se asiente en la categoría. El artista realizó una publicación compartida con la cuenta de la Fórmula 1.

Por último, Mercado Libre, que es el principal sponsor de Colapinto, compartió un video del argentino en sus redes sociales comunicando la noticia de que firmó para el 2026.

El orgullo de la mánager

La mánager de Franco Colapinto, María Catarineu, expresó su alegría por la confirmación de que el argentino correrá para Alpine en el 2026 y aseguró que “llegó la oportunidad que Franco se merecía”.

Al ser consultada por la alegría que le dio esta noticia, Catarineu bromeó con el número que utiliza Colapinto para competir: “De 0 a 100, 43”. Además, adelantó que “no vamos a defraudar a nadie y vamos por todo”.

Catarineu fue clave en las negociaciones para que el argentino continúe en la Fórmula 1 en el 2026, donde seguirá corriendo para la escudería francesa Alpine, que pese a ser la peor de la parrilla en la actualidad, se ilusiona con el cambio de motor a Mercedes, las horas de túnel de viento que dispondrá y las mejoras en las que están trabajando.

Esta noticia llega en pleno Gran Premio de Brasil, donde Colapinto irá en busca de sus primeros puntos de la temporada.