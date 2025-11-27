Cómo fue el divertido encuentro de Franco Colapinto y Novak Djokovic

“Gracias Novak por las clases, no pude seguir ni la entrada en calor. Toy (sic) re duro”, escribió Colapinto en una historia de su cuenta oficial de Instagram.

video (1)

Djokovic brindó una clase de calentamiento en medio de la pista de Autódromo Internacional de Lusail a pocos días de lo que será el penúltimo Gran Premio de la Fórmula 1 en Qatar.

Colapinto se prepara para el Gran Premio de Qatar y anticipó que las características del circuito “jugarán un papel importante el fin de semana”.

La Fórmula 1 entra en su recta final y Qatar asoma como la gran penúltima parada de la temporada. Después de un exigente Gran Premio en Las Vegas, el pilarense se prepara para un nuevo desafío con Alpine con el objetivo claro de sumar sus primeros puntos en el año.

image

Norris busca sentenciar en Qatar, Piastri reivindicarse y Verstappen dar el sorpasso

Con el británico Lando Norris líder con tan solo 24 puntos de ventaja sobre su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri, y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), la Fórmula 1 aterriza en el Circuito Internacional de Losail, con la disputa del Gran Premio de Qatar en uno de los finales de temporada más emocionantes de los últimos años.

Lo que se antojaba como un paseo de McLaren en los últimos meses ha terminado por convertirse en toda una pesadilla para sus monoplazas de la escudería de Woking, con un omnívoro Max Verstappen que ha revivido las opciones de Red Bull en la recta final de la campaña, aún más si cabe con la descalificación de los bólidos de color papaya en Las Vegas.

Además, el piloto neerlandés llega a la cita a Qatar con el aliciente extra del formato sprint, escenario en el que Mad Max se mueve como pez en el agua.

No obstante, el actual líder, Lando Norris -390 puntos- disfruta aún de una ventaja balsámica para poder anotarse el entorchado mundialista. De hecho, en la ciudad del Pecado había logrado ser virtualmente campeón al concluir segundo, disfrutando momentáneamente de una renta de 30 puntos sobre Piastri y 42 sobre Verstappen, hasta que se confirmó la eliminación de los dos McLaren, que dejó todo en los citados 24 puntos.