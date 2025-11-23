Fórmula 1: la descalificación de los McLaren dejó la pelea por el título al rojo vivo

La descalificación de Norris y su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, debido a que la plancha de resina inferior de sus vehículos presentaba un desgaste excesivo —inferior al límite reglamentario de nueve milímetros—, permitió a Verstappen recortar una distancia que, hasta hace poco, parecía definitiva.

Después de unas jornadas previas caracterizadas por las precipitaciones y la incertidumbre en pista, la carrera de este domingo ofreció condiciones estables que Verstappen capitalizó de manera magistral. Al rodar con aire limpio desde el comienzo, estableció un ritmo inalcanzable para el resto de sus rivales. Contra todo pronóstico y restando apenas dos fechas en el calendario, las matemáticas mantienen al neerlandés con opciones reales en la pugna por el título: quedó a sólo 24 puntos del liderato de Norris.

lasvegascampeonato Así quedó el campeonato de la pilotos de la F1 tras el Gran Premio de Las Vegas.

La situación ocurrida en Las Vegas reconfiguró el podio de manera sustancial, beneficiando directamente a la escudería Mercedes. Lo que en pista se tradujo en un tercer y quinto puesto, se transformó oficialmente en un doblete en el estrado: George Russell ascendió a la segunda plaza y Andrea Kimi Antonelli ocupó el tercer escalón, heredando el lugar que originalmente ostentaba su compañero.

Esta suma de puntos resultó vital para asegurar el subcampeonato en el Mundial de Constructores.

En lo relacionado a la actuación de Franco Colapinto, el desarrollo de la prueba se vio comprometido desde los instantes iniciales. Un contacto durante una largada tumultuosa con el tailandés Alexander Albon -su excompañero en Williams- provocó desperfectos en su Alpine que complicaron su rendimiento durante todo el recorrido.

A consecuencia de esta falta de ritmo competitivo, el piloto argentino cruzó la meta en la 15º ubicación, cerrando el grupo de competidores que lograron completar la distancia total, tras confirmarse los abandonos de Lance Stroll, Gabriel Bortoleto y el propio conductor tailandés. En paralelo, el francés Pierre Gasly no logró capitalizar su posición de salida, cediendo cinco plazas para finalizar en el decimotercer escalón.

La próxima competencia de la Fórmula 1 será el fin de semana que viene en Qatar.