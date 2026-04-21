Con el apoyo del Automóvil Club Argentino, Argentina vuelve a tener presencia en la Fórmula 4 Italiana

Por su parte, Federico Díaz inició su carrera en 2022 y mostró un crecimiento acelerado: fue campeón en karting a nivel provincial y nacional, y en 2025 dio el salto a los monopostos, destacándose en la Fórmula Renault Plus, la Fórmula Nacional Argentina y la Fórmula 4 Brasileña.

Del acto participaron el presidente del ACA, César Carman; los fundadores del equipo; y el secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes. También estuvieron presentes Eduardo Baca, presidente de la Comisión Deportiva Automovilística, y Eric Borsani, manager y Sporting Director del equipo.

Carman destacó que esta iniciativa retoma una tradición histórica del ACA: impulsar a pilotos argentinos hacia el plano internacional. En ese sentido, mencionó a figuras como Juan Manuel Fangio, José Froilán González, Carlos Reutemann y, más recientemente, Franco Colapinto.

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Objetivo: crecimiento y competitividad

Palotini expresó su entusiasmo por el desafío: busca adaptarse rápidamente a los autos y circuitos europeos, con el objetivo de pelear por podios. Díaz, en tanto, remarcó la calidad humana del equipo y el desafío que implica competir en uno de los torneos más competitivos de la categoría.

Mandrini subrayó que el proyecto ya es una realidad tras completar jornadas de test en circuitos como Cremona, Monza y Mugello. Bianco, por su parte, reafirmó que el objetivo es generar oportunidades para pilotos argentinos en Europa.

Finalmente, Borsani destacó el enfoque integral del equipo, que incluye preparación física y trabajo en simuladores para optimizar el rendimiento junto a ingenieros de pista.