Con el apoyo del Automóvil Club Argentino, Argentina vuelve a tener presencia en la Fórmula 4 Italiana

La iniciativa, desarrollada junto a Alpha 54 Racing, busca consolidar un puente entre Argentina y Europa para potenciar a jóvenes talentos como Thiago Palotini y Federico Díaz en su proyección internacional.
En un evento realizado en la sede central del Automóvil Club Argentino, el equipo Alpha 54 Racing confirmó a los pilotos argentinos Thiago Palotini y Federico Díaz como parte de su programa 2026 en la Fórmula 4 Italiana, uno de los campeonatos formativos más exigentes del mundo.
El proyecto cuenta con el respaldo del ACA como sponsor principal, acompañado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e YPF. La iniciativa marca un hito para el automovilismo nacional, ya que vuelve a posicionar a la Argentina como sponsor de un equipo europeo tras más de cinco décadas.
Con base operativa en Faenza, Italia, Alpha 54 Racing fue fundada por Gregorio Mandrini y Nicolás Bianco, ambos con experiencia en la Fórmula 1 tras su paso por Racing Bulls. La escudería busca consolidarse como un puente entre Argentina y Europa en el desarrollo de jóvenes talentos.
Thiago Palotini llega con una sólida trayectoria en karting, donde obtuvo títulos en IAME y Rotax Argentina, además del campeonato Sudamericano Rotax y experiencia internacional.
Por su parte, Federico Díaz inició su carrera en 2022 y mostró un crecimiento acelerado: fue campeón en karting a nivel provincial y nacional, y en 2025 dio el salto a los monopostos, destacándose en la Fórmula Renault Plus, la Fórmula Nacional Argentina y la Fórmula 4 Brasileña.
Del acto participaron el presidente del ACA, César Carman; los fundadores del equipo; y el secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes. También estuvieron presentes Eduardo Baca, presidente de la Comisión Deportiva Automovilística, y Eric Borsani, manager y Sporting Director del equipo.
Carman destacó que esta iniciativa retoma una tradición histórica del ACA: impulsar a pilotos argentinos hacia el plano internacional. En ese sentido, mencionó a figuras como Juan Manuel Fangio, José Froilán González, Carlos Reutemann y, más recientemente, Franco Colapinto.
Palotini expresó su entusiasmo por el desafío: busca adaptarse rápidamente a los autos y circuitos europeos, con el objetivo de pelear por podios. Díaz, en tanto, remarcó la calidad humana del equipo y el desafío que implica competir en uno de los torneos más competitivos de la categoría.
Mandrini subrayó que el proyecto ya es una realidad tras completar jornadas de test en circuitos como Cremona, Monza y Mugello. Bianco, por su parte, reafirmó que el objetivo es generar oportunidades para pilotos argentinos en Europa.
Finalmente, Borsani destacó el enfoque integral del equipo, que incluye preparación física y trabajo en simuladores para optimizar el rendimiento junto a ingenieros de pista.
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