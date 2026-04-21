Torneo Apertura: Gimnasia de Mendoza venció a Lanús y sigue mejorando su promedio

El equipo recién ascendido a la Primera División sorprendió al superar 1 a 0 al Granate en condición de local por la fecha 15 del campeonato local.
Sorpresa: Gimnasia de Mendoza venció 1 a 0 a Lanús en condición de local por la fecha 15 del Torneo Apertura. El equipo recién ascendido a la Primera División superó al flamante campeón de la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana y mejoró su promedio para la pelea por la permanencia.
Agustín Módica, a los nueve minutos del complemento, marcó el gol del triunfo después de una buena jugada de ataque del equipo local. El conjunto dirigido por Darío Franco encontró la diferencia en el marcador con merecimiento, dado que generó más chances que el visitante. Es su segundo triunfo consecutivo en su casa.
Con este resultado, Gimnasia de Mendoza quedó doceavo en la Zona A del Torneo Apertura con 16 puntos pero en especial mejoró su promedio y sigue sumando puntos para también despegarse de la zona del descenso de la anual. Por su parte, el equipo comandado por Mauricio Pellegrino está quinto, en zona de playoffs, con 22 unidades.
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