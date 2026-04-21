Torneo Apertura: Gimnasia de Mendoza venció a Lanús y sigue mejorando su promedio

Con este resultado, Gimnasia de Mendoza quedó doceavo en la Zona A del Torneo Apertura con 16 puntos pero en especial mejoró su promedio y sigue sumando puntos para también despegarse de la zona del descenso de la anual. Por su parte, el equipo comandado por Mauricio Pellegrino está quinto, en zona de playoffs, con 22 unidades.