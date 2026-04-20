Torneo Apertura: San Lorenzo empató con Vélez y quedó afuera de la zona de playoffs

Desde el tiro libre de Reali en donde se lució Montero a la gran definición de Auzmendi de lejos que pegó en el travesaño. El Ciclón estuvo muchas veces cerca de ponerse en ventaja ante un Vélez que no fluyó como suele hacerlo. Diego Valdés, jugador clave del funcionamiento del equipo de Guillermo, no tuvo un buen partido y el equipo lo sintió mucho.