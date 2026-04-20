Torneo Apertura: San Lorenzo empató con Vélez y quedó afuera de la zona de playoffs

El Ciclón igualó sin goles con el Fortín en el Nuevo Gasómetro por la fecha 15 del campeonato local y está noveno de la Zona A del certamen por diferencia de gol.
San Lorenzo empató sin goles con Vélez en el Nuevo Gasómetro y quedó afuera de la zona de playoffs del Torneo Apertura: está noveno con 19 puntos, los mismos que Unión y Defensa y Justicia pero quedando afuera de la zona de clasificación por diferencia de gol y no depende de sí mismo. Por su parte, el Fortín sacó boleto a octavos del certamen.
El equipo de Gustavo Álvarez fue superior a Vélez en largos pasajes del partido, mientras que en otros el trámite estuvo parejo en Bajo Flores. El local contó con chances muy claras pero por Álvaro Montero o falta de precisión en las definiciones no consiguió el gol que le permite el triunfo.
Desde el tiro libre de Reali en donde se lució Montero a la gran definición de Auzmendi de lejos que pegó en el travesaño. El Ciclón estuvo muchas veces cerca de ponerse en ventaja ante un Vélez que no fluyó como suele hacerlo. Diego Valdés, jugador clave del funcionamiento del equipo de Guillermo, no tuvo un buen partido y el equipo lo sintió mucho.
De esta manera, el partido terminó con un cantado 0 a 0 sin emociones y un punto para cada lado que cayó mejor en Vélez. Claro, el equipo de Liniers sumó de visitante en un partido en donde no jugó bien y aparte aseguró su lugar en los playoffs del certamen local.
Por su parte, San Lorenzo sigue mostrando mejoras, como en la defensa que no recibió goles en los últimos tres cotejos, pero necesita sumar más para lograr meterse en la próxima instancia del torneo. El Ciclón visitará a Platense y recibirá a Independiente en estas últimas dos jornadas en donde irá a todo o nada por la clasificación.
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