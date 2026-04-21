Boca podrá llevar 3 mil hinchas a la cancha de Defensa y Justicia

Ubicación: Los hinchas de Boca ocuparán la tribuna que da a la calle Humahuaca.

Precios: Los valores de las entradas oscilarán entre los $80.000 y $100.000 .

Venta: En las próximas horas se anunciará el sistema para la adquisición de los tickets.

Lanus vs boca

La prueba más significativa se desarrolló el fin de semana anterior, cuando se optó por extender la presencia de ambas hinchadas en algunos encuentros de la Primera Nacional. Más allá de ciertos inconvenientes menores en los accesos a la tribuna popular, el partido entre Quilmes y Chicago se vivió como una verdadera celebración, lo que trajo tranquilidad y conformidad a las autoridades provinciales. Es cierto que la buena relación entre ambas parcialidades contribuyó a que todo transcurriera sin incidentes.

Asimismo, Temperley pudo llevar a sus simpatizantes al estadio de Colegiales sin que se registraran problemas. Algo similar ocurrió con el viaje de Racing a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi. Este encuentro tenía un plus, debido a la interna en la barra de la Academia, pero desde Seguridad advirtieron a La Guardia Imperial que cualquier desmán sería sancionado con firmeza. La advertencia dio resultado.

También San Lorenzo podrá llevar público a su visita a Platense, en Vicente López. Se calcula que el operativo de seguridad dispondrá de alrededor de 500 agentes y unas 4.000 localidades serán destinadas a los simpatizantes del Ciclón. ¿El precio? Estaría cerca de los 60.000 pesos. Será la segunda ocasión en un lapso reciente en la que San Lorenzo podrá asistir con su público al estadio de Platense, ya que en agosto del año pasado también se autorizó la presencia de sus hinchas.