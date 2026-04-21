Boca podrá llevar 3 mil hinchas a la cancha de Defensa y Justicia

Con las pruebas piloto que están realizando los clubes para volver los visitantes a las canchas, Defensa y Justicia le cedió 3.000 entradas a Boca para el partido de este jueves en Florencio Varela.
Este lunes, entre el APREVIDE, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, y la dirigencia de ambos clubes, se tomó la decisión de que haya público visitante en el partido entre Defensa y Justicia y Boca. Algo que hasta ayer parecía que no se iba a concretar, pero luego de varias charlas entre los organismos se llegó a un acuerdo.
Los dirigentes de Defensa insistieron ante el intendente, remarcando la importancia económica para el club y destacando los recaudos en la organización del evento. Finalmente, Watson cedió y el Halcón lo celebró con un agradecimiento público en redes sociales: "Agradecemos al intendente por reevaluar el pedido del club y hacerlo posible".
Para los hinchas xeneizes también es una alegría, ya que podrán festejar con sus jugadores el triunfo en el Super Clásico del futbol argentino.
Esto ya había ocurrido el pasado encuentro el 27 de septiembre donde también el halcón le brindo al club de la rivera 3.000 entradas para que sus aficionados puedan ir a la cancha, repitiendo el mismo esquema.
Ubicación: Los hinchas de Boca ocuparán la tribuna que da a la calle Humahuaca.
Precios: Los valores de las entradas oscilarán entre los $80.000 y $100.000.
Venta: En las próximas horas se anunciará el sistema para la adquisición de los tickets.
La prueba más significativa se desarrolló el fin de semana anterior, cuando se optó por extender la presencia de ambas hinchadas en algunos encuentros de la Primera Nacional. Más allá de ciertos inconvenientes menores en los accesos a la tribuna popular, el partido entre Quilmes y Chicago se vivió como una verdadera celebración, lo que trajo tranquilidad y conformidad a las autoridades provinciales. Es cierto que la buena relación entre ambas parcialidades contribuyó a que todo transcurriera sin incidentes.
Asimismo, Temperley pudo llevar a sus simpatizantes al estadio de Colegiales sin que se registraran problemas. Algo similar ocurrió con el viaje de Racing a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi. Este encuentro tenía un plus, debido a la interna en la barra de la Academia, pero desde Seguridad advirtieron a La Guardia Imperial que cualquier desmán sería sancionado con firmeza. La advertencia dio resultado.
También San Lorenzo podrá llevar público a su visita a Platense, en Vicente López. Se calcula que el operativo de seguridad dispondrá de alrededor de 500 agentes y unas 4.000 localidades serán destinadas a los simpatizantes del Ciclón. ¿El precio? Estaría cerca de los 60.000 pesos. Será la segunda ocasión en un lapso reciente en la que San Lorenzo podrá asistir con su público al estadio de Platense, ya que en agosto del año pasado también se autorizó la presencia de sus hinchas.
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