Torneo Apertura: Tigre y Huracán igualaron 1 a 1 en Victoria

El Matador abrió el marcador con un gol del Pity Martínez, mientras el Globo encontró la igualdad con un tanto de Jordy Caicedo en un duelo por la fecha 15 del campeonato.
Tigre y Huracán empataron 1 a 1 en Victoria por la fecha 15 del Torneo Apertura. Gonzalo "Pity" Martínez abrió el marcador para el Matador a los tres minutos del complemento, mientras que Jordy Caicedo anotó la igualdad a los 20 minutos de la segunda etapa.
Tras un primer tiempo sin goles, en el inicio del complemento Ignacio Russo presionó y robó un balón en la salida de Huracán y luego asistió desde el suelo al Pity, quien de primera mandó el balón a la red y pidió disculpas a su ex club por el tanto.
Y, promediando el complemento, Leonardo Gil se hizo cargo de un tiro libre y mandó un pase teledirigido para Jordy Caicedo, que conectó de cabeza y superó la resistencia de Felipe Zenobio para igualar el encuentro. De esta manera, el visitante rescató un puntazo en condición de visitante.
Con este punto, Huracán quedó sexto en la Zona B del Apertura con 21 puntos, en zona de clasificación. Por su parte, Tigre está noveno con 19 unidades, a uno de Gimnasia, el último que está sacando boleto a la próxima instancia. Al Globo le queda Argentinos Juniors (L) y Racing (V). Mientras que al Matador le queda Sarmiento (V) y Central (V).
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