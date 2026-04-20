Torneo Apertura: Tigre y Huracán igualaron 1 a 1 en Victoria

Con este punto, Huracán quedó sexto en la Zona B del Apertura con 21 puntos, en zona de clasificación. Por su parte, Tigre está noveno con 19 unidades, a uno de Gimnasia, el último que está sacando boleto a la próxima instancia. Al Globo le queda Argentinos Juniors (L) y Racing (V). Mientras que al Matador le queda Sarmiento (V) y Central (V).