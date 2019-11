El principal protagonista fue Julián Benítez, un chiquitín que “decidió” nacer en uno de los consultorios de la sede y que, sin saberlo, le puso a la jornada el incomparable sello de la vida en su máxima expresión.

ADEMÁS:

Ivana, la mamá de Julián, tenía como fecha de parto el día de hoy, pero cuando llegaba para una visita de control con la doctora Karina Da Cámara, acompañada por su esposo (Franco Benítez, futbolista de Laferrere) y por su suegra, Stella Maris, todo se aceleró. Julián no quiso esperar y el nacimiento resultó una agradable y enorme sorpresa para todos.

Con un padre futbolista, un abuelo futbolista (Luis Benítez, ex defensor de Ferro, El Porvenir y All Boys, hoy entrenador en las divisiones juveniles del Albo) y un tío futbolista -Lucas, ex Nueva Chicago-, el destino inclinó la balanza para que el más pequeño de los Benítez viera la luz en un ámbito plenamente identificado con la tradición familiar.