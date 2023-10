De no haber emociones, a tener las dos juntas

Dos estilos marcados: Defensa buscaba proyectar desde la tenencia de la pelota, Chaco se acorralaba y daba oportunidad al contraataque. Y vaya que casi lo aprovecha el equipo del norte del país, porque tras la pelota larga complicó mucho al fondo del Halcón y Enrique Bologna comenzó a lucirse.

Primero Nicolás Silva que quedó de frente a Bologna y este logró dar el manotazo al córner en lo que parecía. Pero la mejor llegó después, lo tuvo Leandro Allende con un zapatazo de afuera del área y una tremenda atajada de Beto sobre su ángulo izquierdo para que comience a ser de las figuras del partido.

Pero en el segundo tiempo quien parecía que había encontrado la fórmula fue Defensa. Julio Vaccari movió el banco, el equipo se mostró mejor y creció desde el juego. Desde esa vía iba a llegar el primero. Una gran jugada colectiva, con un centro atrás, de derecha a izquierda que terminó en los pies de Gastón Togni que de zurda y a quemarropa dejó sin chances a Luciano Silva.

F8M11sHXgAAnG8m.jpeg

Y cuando parecía que el partido encontraba un dueño y rumbo, los de Varela se durmieron en el festejo y la alegría le iba a durar poco. Ya que un minuto después, iba a llegar un centro que sobrepasó a Bologna y Jonathan Dellarrosa aprovechó en el segundo palo y la metió con complicidad de Nicolás Tripicchio.

Tras el empate, el partido continuó con el mismo hilo. Defensa tenía la pelota e intentaba marcar para quedarse con el partido en los 90'. Chaco comenzó a cerrar la persiana, replegar las líneas, si había una contra o pelota parada tratar de aprovecharla y empezar a pensar en los penales. En la última del partido, David Barbona de tiro libre tuvo la victoria pero esta vez le tocó a Silva sobresalir y sacar una pelota del ángulo. Todo se definía desde la tanda de penales.

Comenzaba pateando Chaco For Ever, en la tanda de cinco: erraron uno por lado. Claudio Villagra para For Ever y Andrés Ríos en el Halcón. En el octavo penal, Bologna le ganó el duelo a Barbieri y luego Tripicchio metió al equipo entre los cuatro mejores de la Copa Argentina por primera vez. Ahora se viene San Lorenzo.

PENALES:

Chaco For Ever:

Lucas Fernández: Gol (1-0)

Leandro Allende: Gol (2-1)

Javier Iritier: Gol (3-1)

Claudio Villagra: Erró (3-2)

Facundo Monteseirín: Gol (4-3)

Javier Bayk: Gol (5-4)

Brian Nievas: Gol (6-5)

Juan Ignacio Barbieri: Erró (6-6)

Defensa y Justicia:

Tomás Cardona: Gol (1-1)

Andrés Ríos: Erró (2-1)

Gonzalo Castellani: Gol (3-2)

David Barbona: Gol (3-3)

Lucas Pratto: Gol (4-4)

Rodrigo Bogarín: Gol (5-5)

Alexis Soto: Gol (6-6)

Nicolás Tripicchio: Gol (6-7: ganó Defensa)