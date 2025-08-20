El nuevo tatuaje de Enzo Fernández relacionado a su carrera como jugador

Fernández inmortalizó en su piel una obtención muy importante en su carrera como jugador. Además, fue una pieza clave de los Blues durante la nueva competición impulsada por la FIFA. En el debut ante Los Ángeles FC anotó el segundo gol que decretó la victoria y luego metió dos asistencias ante el Espérance Sportive de Tunis y una en las semis con Fluminense.

No es la primera conquista que se tatúa. Por ejemplo, tras haberse consagrado campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar, en el que fue premiado con el Golden Boy, el ex Defensa y Justicia y River Plate se había tatuado el trofeo del campeón junto al 24 (número de la camiseta que usó durante el certamen) en la palma de su mano izquierda.

El bonaerense, nacido en San Martín hace 24 años, quien tiene su cuerpo repleto de otros tatuajes, viene de ser titular en el empate sin goles ante Crystal Palace del conjunto dirigido por Enzo Maresca en la primera fecha de la Premier League. Ahora, se perfila para estar desde el comienzo en la visita a West Ham el viernes por la segunda jornada.

Por otra parte, el mediocampista será la ausencia más importante de la Selección Argentina para la siguiente doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, ya que vio la roja por un planchazo a Kevin Castaño en el empate con Colombia y le dieron dos fechas de suspensión. Por eso, Scaloni citó a Alan Varela en su lugar.

image