Horror: un hincha de la U cayó al vacío y varios quedaron tendidos en la tribuna

Tras la suspensión al inicio del segundo tiempo, la voz del estadio ordenó a que los simpatizantes del elenco chileno dejen el recinto, lo cual la gran mayoría acató la medida salvo por unos pocos que permanecieron dentro. Es entonces que la barra brava del CAI consiguió ingresar al sector y golpeó a esos fanáticos, desvistiéndoles y algunos recibiendo apuñaladas.

Ante ese escenario de terror es que un hincha de la U cayó al vacío, una imagen que enciende las alarmas y genera mucha preocupación en todos. Se desconoce si se lanzó en busca de escaparse del ataque o si fue ordenado a hacerlo. Por otra parte, varios hinchas quedaron tirados en la tribuna tras el ataque de la barra del club de Avellaneda.

Finalmente la barra de Independiente dejó la Pavoni Alta pero imágenes por parte de hinchas del estadio lograron capturar que quedaron al menos seis hinchas de la U malheridos que quedaron tendidos, varios de ellos desvestidos hasta quedar únicamente con su ropa interior en medio de la noche invernal.

Se desconoce todavía el saldo de heridos tanto de hinchas de Universidad de Chile como de Independiente, a quienes le cayeron proyectiles que fueron lanzados por la parcialidad visitante en el inicio del conflicto.

Porque un hincha chileno se tiró al vacío durante los incidentes en el partido entre Independiente vs U. de Chile.pic.twitter.com/7O4NV2kWXL — Tendencias (@TTendenciaX) August 21, 2025