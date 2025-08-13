El video de Maradona y Messi que compartió la cuenta de la FIFA y se hizo viral

¿De qué trata el video? Messi elongando sus aductores y Maradona acercándose hasta su posición y ordenándole algunos movimientos de cara a un partido que sería olvidable. La Pulga, que por primera vez tenía protagonismo real en un Mundial después de ser recambio en la Copa de Alemania 2006, escuchaba atentamente y hacía contacto visual.

Para aquel encuentro, en donde Argentina sufriría una paliza, Maradona paró en cancha a Sergio Romero; Nicolás Otamendi, Martín Demichelis, Nicolás Burdisso, Gabriel Heinze; Maxi Rodríguez, Javier Mascherano, Ángel Di María; Lionel Messi; Carlos Tevez y Gonzalo Higuaín. Luego, entraron Javier Pastore y Sergio Agüero por Otamendi y Di María respectivamente.

Los alemanes golpearon de arranque con un gol de Thomas Müller a los tres minutos de juego. Y, ya en el complemento, dieron forma a una paliza histórica gracias a los goles de Miroslav Klose (68’ y 89’) y Arne Friedrich. Ese encuentro significó el último encuentro dirigido por Maradona en la Selección. Sergio Checho Batista lo reemplazaría hasta la Copa América 2011 y luego se haría cargo Alejandro Sabella, terminando segundo en el Mundial de Brasil 2014.

El amor entre Maradona y Messi perdurará por siempre. De hecho, hace poco se conoció una premonición de Diego antes de que falleciera en referencia al éxito que Lionel tendría luego en el Mundial de Qatar 2022. "Para mí Lío va a salir campeón del mundo cuando ya ya no esté", aseguró un día entre mates.

“Para los argentinos el 10 es un número muy especial, porque vos hablás del diez y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Toda la vida, los que crecimos de chiquitos con el fútbol queríamos ser como él. Si bien después ninguno llegó, el deseo siempre era ese, intentar de copiar lo que hacía Maradona”, contó Messi en una entrevista con Zinedine Zidane después de haber alzado la Copa del Mundo.