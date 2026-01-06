Denuncian a las autoridades de AFA y un empresario por una comisión millonaria

Si bien los hechos descriptos guardan similitudes con otras presentaciones recientes, el escrito incorpora un nuevo eje: sostiene que el origen de los delitos estaría en la zona norte del conurbano bonaerense y que, por ese motivo, allí debería radicarse la investigación.

A partir de esa presentación, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, resolvió enviar el expediente a la Cámara Federal de San Martín para que defina la competencia del caso. En la actualidad, una causa de características similares ya se encuentra en trámite ante el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, subrogado por el juez Luis Armella.

En paralelo, la Cámara Federal de San Martín también analiza otra disputa de competencia vinculada a una causa por una mansión valuada en 20 millones de dólares ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, por la que intervienen González Charvay y el juez Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la nueva denuncia presentada en Campana, el denunciante (un empresario de Pilar), remarcó que la AFA tiene domicilio en la calle Mercedes 1366 de esa localidad, conforme consta en el Registro de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. Además, señaló que el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, reside en el country La Reserva de Cardales, en el partido de Campana. El escrito también menciona que Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, titulares de la empresa TourProdEnter, viven en el barrio cerrado El Yacht, dentro del complejo Nordelta, en Tigre. Faroni, además de empresario, fue diputado provincial.

Chiqui Tapia AFA Chiqui Tapia y una nueva denuncia en su contra.

La causa que investiga esta sociedad con la AFA

En el marco de la causa que tramita en Lomas de Zamora, Gillette y Faroni fueron citados a declarar el próximo 19 de enero para ser informados de la imputación en su contra y para que puedan dar explicaciones sobre las sospechas de lavado de dinero y otros delitos. La investigación es impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, quien solicitó ampliar las actuaciones iniciadas originalmente a partir del análisis de la financiera Sur Finanzas y su titular, Ariel Vallejo, vinculado a la AFA mediante contratos de sponsoreo y préstamos a clubes.

La causa pone el foco en el rol de TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en el estado de Florida en agosto de 2021, poco antes de la firma del contrato con la AFA, y que fue designada como agente comercial exclusivo del organismo en el exterior. De acuerdo con la documentación hallada en la sede de la AFA, en la calle Viamonte, el contrato establecía que la empresa percibía el 30% de todo lo recaudado por la Selección Argentina fuera del país, un esquema que la propia AFA defendió posteriormente a través de un comunicado oficial.

También se encuentran bajo investigación pagos millonarios en dólares realizados por la empresa de Faroni a una firma de aviación que habría prestado servicios vinculados a traslados de Claudio Tapia.

Tras analizar la nueva denuncia, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, dictaminó que el presunto desvío de fondos de la AFA a través de TourProdEnter LLC debe continuar investigándose en Lomas de Zamora, al considerar que se trata de los mismos hechos ya bajo análisis. En caso de que se determine que se investigan delitos distintos, la Fiscalía sugirió remitir el expediente a la Justicia Federal porteña y descartó que los domicilios de Tapia y de la AFA estén radicados en la zona norte del conurbano bonaerense.