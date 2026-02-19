Citaron a indagatoria a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino por retención indebida de aportes en la AFA

La decisión fue adoptada tras un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), querellante en el expediente, que sostiene que los montos fueron descontados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 pero no depositados al fisco. El magistrado consideró que existen “motivos suficientes para sospechar la participación” de los citados y advirtió sobre la gravedad de los hechos y la severidad de la pena en expectativa.

El juez resolvió que La Asociación del Fútbol Argentino (en su carácter de persona jurídica) y Tapia fueran convocados para el 5 de marzo entre las 10.30 y 12.00 respectivamente. Toviggino deberá presentarse el 6 de marzo, al igual que el director general Gustavo Roberto Lorenzo. En tanto, el secretario general Cristian Ariel Malaspina y el ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez fueron citados para el 9 de marzo en el juzgado ubicado en la avenida de los Inmigrantes 1950 de la ciudad de Buenos Aires.

pablo-toviggino-y-claudio-tapia-los-hombres-VG4KEF6WE5BUDADEJGZXF7HC7M

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino en la mira por la justicia

Según la documentación judicial, el monto investigado surge de la presunta falta de ingreso de distintos conceptos que la AFA, en su carácter de agente de retención y percepción, habría retenido pero no transferido. El detalle incluye retenciones de IVA, del Impuesto a las Ganancias (incluido el régimen del artículo 79) y contribuciones a la seguridad social.

El expediente reconstruye el circuito interno de decisiones a partir de testimonios de personal administrativo. De acuerdo con esas declaraciones, la gerencia de Administración y Control confeccionaba las declaraciones juradas y comunicaba los vencimientos al tesorero, quien daba la orden de pago y generaba el Volante Electrónico de Pago. También se indicó que el presidente y el secretario general firmaban los estados contables anuales.

Hasta el momento, solo la AFA y Tapia designaron defensa en la causa. El juez intimó al resto de los imputados a nombrar abogados dentro del tercer día de notificados, bajo apercibimiento de designarles un Defensor Público Oficial.

En paralelo, los abogados de la AFA apelaron ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo del planteo de sobreseimiento basado en una excepción de falta de acción. Esa cuestión deberá ser revisada por el tribunal de alzada mientras avanza el proceso y se concretan las indagatorias previstas para marzo.