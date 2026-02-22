El gol agónico de Alexis Mac Allister para el triunfo de Liverpool en la Premier League

Los Reds se impusieron por 1 a 0 al Nottingham Forest de visitante gracias a un tanto del argentino a los ¡96 minutos de juego! y no se bajan de la pelea por entrar a una competencia internacional.
Alexis Mac Allister marcó un gol agónico a los ¡96 minutos! para darle el triunfo por 1 a 0 al Liverpool frente al Nottingham Forest de visitante en la Premier League. El volante argentino, consolidado como una figura del equipo, volvió a ser determinante en el gigante inglés.
Con concentración máxima y olfato goleador, Mac Allister aprovechó un rebote del arquero en el último minuto de descuento y anotó para darle la victoria al conjunto visitante. Minutos antes, había convertido pero tocó la pelota con el codo y todo fue anulado.
Con este triunfo agónico, Liverpool se ubica sexto en la Premier League con 45 puntos, los mismos que Chelsea y Manchester United, quienes están por encima por diferencia de gol y ocupan los últimos lugares de clasificación a copas europeas (Champions y Europa League respectivamente).
Muy lejos de la pelea de la Premier League, estando a 16 puntos del puntero Arsenal, el Liverpool apunta a clasificar a la Champions League o por lo menos a la Europa League. Una pelea por la que sigue bien cerquita gracias a este triunfo que le permitió conseguir el volante argentino.
