El gol agónico de Alexis Mac Allister para el triunfo de Liverpool en la Premier League

Con concentración máxima y olfato goleador, Mac Allister aprovechó un rebote del arquero en el último minuto de descuento y anotó para darle la victoria al conjunto visitante. Minutos antes, había convertido pero tocó la pelota con el codo y todo fue anulado.

Con este triunfo agónico, Liverpool se ubica sexto en la Premier League con 45 puntos, los mismos que Chelsea y Manchester United, quienes están por encima por diferencia de gol y ocupan los últimos lugares de clasificación a copas europeas (Champions y Europa League respectivamente).

Muy lejos de la pelea de la Premier League, estando a 16 puntos del puntero Arsenal, el Liverpool apunta a clasificar a la Champions League o por lo menos a la Europa League. Una pelea por la que sigue bien cerquita gracias a este triunfo que le permitió conseguir el volante argentino.