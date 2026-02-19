La AFA dio a conocer la sanción de Marcelo Gallardo por su cruce con Merlos

El Tribunal de Disciplina le aplicó un partido de suspensión o una multa económica tras su expulsión en el partido frente a Argentinos Juniors en La Paternal.
El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó la sanción para Marcelo Gallardo por su cruce con el árbitro Andrés Merlos que derivó en su expulsión en el partido con Argentinos Juniors en La Paternal: deberá cumplir un partido de suspensión o abonar una multa para poder estar en el banco ante Vélez. La resolución fue comunicada en el boletín oficial 6832, tras una reunión realizada de manera telemática.
“Se suspende por un partido o se le multa al director técnico Marcelo Daniel Gallardo, del Club River Plate”, señaló el fallo. De esta manera, el entrenador evitó una sanción más severa contemplada en el artículo 13 del Código Disciplinario y, si deposita los 840.000 pesos en la Tesorería de la AFA, podrá dirigir el próximo domingo en el estadio José Amalfitani.
El Tribunal encuadró el aplauso irónico del técnico como una muestra de desaprobación, conducta que el reglamento sanciona con al menos un partido de suspensión para oficiales expulsados por protestar con palabras o acciones. El informe arbitral se limitó a lo ocurrido dentro del campo de juego.
El alcance del reporte de Merlos no incluyó un supuesto intercambio entre ambos posterior en la zona mixta. Existe entre los árbitros la práctica de informar únicamente los hechos sucedidos en el terreno de juego, lo que terminó resultando clave para que Gallardo recibiera una pena leve y mantuviera la posibilidad de estar presente en Liniers.
