La AFA dio a conocer la sanción de Marcelo Gallardo por su cruce con Merlos

“Se suspende por un partido o se le multa al director técnico Marcelo Daniel Gallardo, del Club River Plate”, señaló el fallo. De esta manera, el entrenador evitó una sanción más severa contemplada en el artículo 13 del Código Disciplinario y, si deposita los 840.000 pesos en la Tesorería de la AFA, podrá dirigir el próximo domingo en el estadio José Amalfitani.

sanción gallardo El fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA.

El aplauso irónico de Gallardo y la expulsión por parte de Merlos

Embed APLAUSO IRÓNICO Y ROJA: EXPULSADO GALLARDO EN RIVER #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/DdckcRdMzO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 13, 2026

El Tribunal encuadró el aplauso irónico del técnico como una muestra de desaprobación, conducta que el reglamento sanciona con al menos un partido de suspensión para oficiales expulsados por protestar con palabras o acciones. El informe arbitral se limitó a lo ocurrido dentro del campo de juego.

El alcance del reporte de Merlos no incluyó un supuesto intercambio entre ambos posterior en la zona mixta. Existe entre los árbitros la práctica de informar únicamente los hechos sucedidos en el terreno de juego, lo que terminó resultando clave para que Gallardo recibiera una pena leve y mantuviera la posibilidad de estar presente en Liniers.