Derrotas de Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta

Número 64 del mundo, Díaz Acosta no pudo con Draper, que ocupa la posición 25 del ranking ATP y que se llevó el partido en tres sets por 6-4, 6-2 y 6-2 en dos horas y cinco minutos.

En esta batalla entre zurdos, el argentino no pudo romper el servicio de su rival en ninguna ocasión y Draper selló el pase a la tercera fase, en la que se enfrentará al vencedor del encuentro entre el español Carlos Alcaraz (No. 3) y el neerlandés Botic van de Zandschulp (No. 74).

Esta era la primera vez en que Díaz Acosta y Draper se enfrentaban.

También quedó eliminado Mariano Navone, que cayó ante el británico Daniel Evans por 6-4, 6-3 y 6-3 en un partido parejo en el que los detalles poequeños inclinaron la balanza para el vencedor.

Para este viernes está prevista la presentación de los dos argentinos que siguen en carrera. Tomás Etcheverry se medirá con el alemán Alexander Zverev, en tanto que el sorprendente Francisco Comesaña chocará con el estadounidense Taylor Fritz.