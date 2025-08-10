Barracas Central le ganó 3 a 1 a Aldosivi y lidera la zona A del Torneo Clausura

Bruera abrió el marcador a los 30 minutos del primer tiempo después de un centro preciso y venenoso de Rodrigo Insúa para que el delantero solamente la empujara dentro del área. Luego, el Guapo marcó el 2-0 en el inicio del complemento: a los dos minutos, Gonzalo Morales sacó un fuerte remate en un contraataque letal. Sin embargo, enseguida llegó la reacción de Aldosivi para descontar: Tiago Serrago, a los cuatro minutos, le rompió el arco a Marcos Ledesma después de una recuperación tras presión.

De todas maneras, el local anotó el 3-1 final a los doce minutos del complemento: Bruera se quedó con un balón que estaba boyando en el área y lo mandó a guardar. Muy justo porque Barracas fue muy superior a Aldosivi en el campo de juego. Los números lo dejan en evidencia: 11 remates (con 7 al arco) del Guapo contra 10 (2 al arco) del club marplatense.

Barracas tuvo un gran inicio de Torneo Clausura con tres victorias y una derrota: venció 1 a 0 a Racing y 3-1 a Banfield además de Aldosivi y cayó sorpresivamente 3 a 0 con Independiente Rivadavia. En la próxima fecha, el Guapo visitará a Central Córdoba. Por su parte, Aldosivi sigue sin levantar con dos empates y dos derrotas. Buscará, nuevamente, su primer triunfo en el campeonato en la próxima jornada: recibirá a Belgrano en Mar del Plata.