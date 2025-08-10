Barracas Central le ganó 3 a 1 a Aldosivi y lidera la zona A del Torneo Clausura

Con un doblete de Facundo Bruera y un tanto de Gonzalo Morales, el Guapo superó con autoridad al Tiburón y es puntero de su grupo con 9 puntos junto a Estudiantes.
Barracas Central venció 3 a 1 a Aldosivi y es puntero de la Zona A del Torneo Clausura. Facundo Bruera por duplicado y Gonzalo Morales marcaron para el Guapo, mientras que Tiago Serrago anotó para el club marplatense. Con este triunfo, el equipo dirigido por Rubén Darío Insúa es líder de su grupo con 9 puntos junto al Estudiantes de Eduardo Domínguez.
Bruera abrió el marcador a los 30 minutos del primer tiempo después de un centro preciso y venenoso de Rodrigo Insúa para que el delantero solamente la empujara dentro del área. Luego, el Guapo marcó el 2-0 en el inicio del complemento: a los dos minutos, Gonzalo Morales sacó un fuerte remate en un contraataque letal. Sin embargo, enseguida llegó la reacción de Aldosivi para descontar: Tiago Serrago, a los cuatro minutos, le rompió el arco a Marcos Ledesma después de una recuperación tras presión.
De todas maneras, el local anotó el 3-1 final a los doce minutos del complemento: Bruera se quedó con un balón que estaba boyando en el área y lo mandó a guardar. Muy justo porque Barracas fue muy superior a Aldosivi en el campo de juego. Los números lo dejan en evidencia: 11 remates (con 7 al arco) del Guapo contra 10 (2 al arco) del club marplatense.
Barracas tuvo un gran inicio de Torneo Clausura con tres victorias y una derrota: venció 1 a 0 a Racing y 3-1 a Banfield además de Aldosivi y cayó sorpresivamente 3 a 0 con Independiente Rivadavia. En la próxima fecha, el Guapo visitará a Central Córdoba. Por su parte, Aldosivi sigue sin levantar con dos empates y dos derrotas. Buscará, nuevamente, su primer triunfo en el campeonato en la próxima jornada: recibirá a Belgrano en Mar del Plata.
