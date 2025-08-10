Argentinos Juniors logró su primer triunfo en el campeonato ante Unión

Argentinos consiguió la ventaja en el primer tiempo y en el complemento mantuvo la ventaja controlando el partido, con un gran rendimiento de su mediocampo, para alejar a su rival de su arco. De hecho, el club santafesino solamente disparó una vez en el encuentro.

Con este resultado, Argentinos llegó a cinco puntos y se ubica octavo en la zona A del Torneo Clausura. Por su parte, Unión cuenta con las mismas unidades y está séptimo. En la próxima fecha, el Bicho visitará a Huracán el sábado en el Ducó. El Tatengue, por su parte, visitará a Instituto el viernes en el Monumental de Alta Córdoba.

Los empates ante Boca y Platense, junto a la caída con Tigre, marcaron un inicio sin victorias del segundo semestre para el combinado liderado por Nico Diez hasta este encuentro. Y Unión llegó a La Paternal con el objetivo de mantener su invicto, cosa que no logró frente al Bicho.

“Yo tengo la tranquilidad de que mis jugadores sostienen una idea de juego y van con ella a morir en cada partido”, aseguró Nico Diez unas fechas atrás, quien agregó en su momento: "Nosotros seguiremos intentando con la confianza de que el equipo se sostiene ahí. Es difícil el fútbol argentino, pero yo tengo la tranquilidad de que mis jugadores sostienen una idea y van con ella a morir en cada partido. Ojalá que se empiecen a dar los resultados, porque está claro que uno siempre quiere ganar”.