Platense le empató agónicamente con un gol polémico a Instituto en Córdoba

El campeón no aparece, pero sigue con el espíritu de buscar ser competitivo. Desde ya, está claro que para un equipo como Platense, humilde y trabajado con un nuevo cuerpo técnico, es difícil mantener el nivel con el que consagró en el Torneo Apertura. Sin embargo, lo cierto es que el esquema y el plantel prácticamente no se resintió desde aquella tarde soñada ante Huracán en Santiago del Estero y es por ello que resulta sorpresiva la baja del vuelo futbolístico.

El Calamar entró dormido ante Instituto y la Gloria abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo en los pies de Damián Puebla luego de un par de desatenciones en el fondo, una de ella por parte de Ignacio Vázquez, su capitán y referente que ha mermado en su rendimiento desde el inicio del Clausura. De hecho, las fallas en defensa le pudieron haber costado quedar afuera del partido antes del cierre de los primeros 45 minutos. Los dirigidos por Daniel Oldrá tuvieron varias chances para cerrar el encuentro que no llegaron a la red por la excelente actuación de Juan Pablo Cozzani, arquero del Tense.

Ya en el complemento, los comandados por el Kily González encontraron respuestas con el ingreso de Vicente Taborda, que le dio más juego en el centro del campo. Más allá de haberse adelantado y de que Instituto bajo el nivel, el Calamar nunca asedió a los locales y estuvo realmente lejos de poder igualar las cosas en el Monumental de Córdoba.

Peerooo... llegó el gol polémico para llevarse un puntazo, aunque todavía siguen en la zona baja de la tabla. Platense está anteúltimo con tres puntos, producto de tres empates y una derrota. Ahora, en la próxima jornada recibirán a San Lorenzo. Por su parte, Instituto está décimo con cinco unidades y con esta igualdad perdió la chance de llegar a siete y ser escolta de River y San Lorenzo, los líderes de la Zona B con ocho puntos.