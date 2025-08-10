Sin Lionel Messi y con Rodrigo De Paul, Inter Miami fue goleado en el clásico con Orlando

Orlando madrugó a Inter Miami y abrió el marcador al minuto de juego con un gol de Muriel, quien se metió en el área y definió de gran manera. Yannick Bright, a los cuatro de juego, estampó el empate parcial con un gran remate de primera desde el borde del área aprovechando un despeje para mandar el balón a la red. Y así se fueron, 1 a 1 al descanso de entretiempo.

Ya en el complemento, Orlando volvió a golpear a Inter Miami en el comienzo. Muriel, a los cuatro de juego, marcó el 2-1 parcial tras un córner que fue jugado en corto. Y, a los 12 minutos de esta segunda etapa, amplió el marcador con un contraataque que terminó con un remate al primer palo del argentino Martín Ojeda. Por último, Marco Pasalic, a los 43', festejó su gol y 4-1 final en el marcador.

Con esta dura derrota, Inter Miami se encuentra sexto en la Conferencia Este de la MLS con 42 puntos obtenidos en 23 partidos. De esta manera, quedó a nueve unidades de el líder Philadelphia, que tiene tres juegos más. Por su parte, Orlando tiene 44 con los mismos duelos disputados que Las Garzas, quienes esperan la pronta recuperación de su as, Lionel Messi.