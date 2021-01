Diego Maradona fue homenajeado en la previa de la final

La banda de rock de los ex futbolistas cantó "La Mano de Dios", una canción que también se utilizó para recordar al Diez en el torneo de La Liga Profesional, la fecha posterior a su partida.

Mientras los músicos recordaban a Diego, en una de las tribunas laterales que estaba a espalda de ellos reflectaba imágenes de la historia del astro argentino, que repasaban su carrera como jugador, su pasado en la Selección Argentina y sus frases más recordadas.

Luego del homenaje, se produjo un juego de luces y fuegos artificiales antes de que sonaran las estrofas del Himno Nacional Argentino, que fue entonado por la cantante Ángela Leiva.

Entre los integrantes de la banda que protagonizó el emotivo homenaje, se encuentra el ex delantero Héctor Brancamonte, ex futbolista de Boca, Rosario Central, Sarmiento de Junín, entre otros.

Además, se encontraban los ex jugadores de Estudiantes de La Plata, Pablo Lugüercio y Marcos Angeleri. También se sumó Pablo Bezombe, ex mediocampista de Unión y Racing, entre otros clubes. Y Gonzalo Rodríguez, ex San Lorenzo.

Minutos después, Boca y Banfield arrancaron la final de la Copa Diego Armando Maradona en el Estadio San Juan del Bicentenario bajo en arbitraje de Rodrigo Tello.