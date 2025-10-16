Fútbol |

Racing anunció su acuerdo con Nike y cambiará de sponsor tras nueve años

La Academia finalizará su vínculo con Kappa a fin de año y a partir de 2026 tendrá un contrato de tres años con la empresa norteamericana.

Racing anunció su acuerdo con Nike y cambiará de sponsor de indumentaria tras nueve años de ser vestido por Kappa. El club de Avellaneda finalizará su vínculo con Kappa a fin de año y a partir de 2026 y por tres años volverá a tener la marca top mundial que supo tener entre 2006 y 2008.

"Esta alianza estratégica refuerza nuestro compromiso de vestir la historia, la pasión y la grandeza de nuestro club con la excelencia que nos define, dentro y fuera de la cancha", expresó Racing en sus redes sociales.

"El acuerdo, celebrado en las oficinas de Portland, Estados Unidos, abarca la indumentaria de juego y entrenamiento para el fútbol profesional masculino, femenino, todas sus divisiones formativas, otros deportes y una exclusiva línea de lifestyle para que los hinchas puedan llevar su pasión a todas partes", contó el club.

Por último, el mensaje concluyó que "las prendas serán confeccionadas por el departamento de producción global que garantizará los más altos estándares de calidad, innovación y desempeño". A nivel internacional, Nike viste a Barcelona, Atlético de Madrid, Chelsea, Inter de Milán, PSG, entre otros grandes clubes de Europa.

Nike tomó la delantera frente a Kappa por dos cuestiones principales: el pago será de un monto cercano al doble de lo que desembolsaba la empresa italiana y después, habrá más producción de vestimenta en referencia al presente en busca de lograr mayores ventas.

Además de lo comunicado por el club, la indumentaria de Racing estará en todos los locales comerciales, shoppings del país e incluirá puntos de venta propios. También, las colecciones exclusivas estarán a cargo de dos diseñadores europeos que ya trabajan para llevarlas a cabo.

