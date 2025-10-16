Oficial: se adelantó el horario del duelo entre Talleres y River en Córdoba

La modificación se debe al adelantamiento de la final de la Copa Libertadores femenina que disputarán Corinthians y Deportivo Cali en el Florencio Sola de Banfield. El encuentro decisivo del certamen internacional estaba pautado para este sábado a las 20.00, pero CONMEBOL, en convenio con las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires dispusieron el adelantamiento del mismo para las 16.30 horas.

La idea de AFA era que no se superpusieran los partidos del Clausura con la final y más si llegaba un equipo argentino a dicha instancia, por eso el choque entre la T y el Millonario se iba a jugar más tarde de lo habitual. Como esto no ocurrió y el partido se adelantó, lo mismo sucederá con el choque que se disputará en el Mario Alberto Kempes correspondiente a la Zona B del campeonato.

El duelo del próximo sábado será un partido fundamental para ambos equipos. Talleres, que viene de conseguir un agónico triunfo ante Gimnasia, necesita seguir sumando para confirmar su permanencia en Primera División, ya que está peleando el descenso en la tabla anual.

Por su parte, el Millonario viene de caer sorpresivamente por 1 a 0 con Sarmiento en el Monumental y acumula cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura. Estos malos resultados lo hicieron caer hasta el quinto lugar de la Zona B y, lo más importante, hasta el tercer puesto de la tabla anual, por lo que hoy se estaría metiendo a la fase 2 de la próxima Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo necesita un triunfo con suma urgencia.