Los 10 futbolistas mejores pagos del mundo: ¿qué lugar ocupan Messi y CR7?

CR7, delantero con contrato hasta 2027 en Al-Nassr, de Arabia Saudita, embolsó 239 millones entre su vínculo con el club y sus patrocinadores, 24 menos que en 2024. De todas formas, el luso sólo fue superado por un deportista en 2015 y 2018 de las listas de Forbes: ambas veces fue el boxeador Floyd Mayweather.

Por su parte, Messi se posicionó segundo con un total de 111 millones de euros. Según la revista citada, el astro de 38 años ingresa más por sus patrocinadores (60) que por el fútbol (51). Inter Miami es un club poderoso económicamente pero lejos está de las ligas árabes como las del delantero portugués.

image

El francés Karim Benzema (Al-Ittihad) ocupa el último escalón del podio con 89 millones de euros. Después, su compatriota Kylian Mbappé, crack de Real Madrid, está en el cuarto lugar con un total de 81 millones de euros, 60 provenientes del fútbol y 21 de patrocinios, y es el primero que juega en una institución europea.

El resto de la lista está conformada por: Erling Haaland (Manchester City, 68 millones), Vinícius Junior (Real Madrid, 51), Mohamed Salah (Liverpool, 47), Sadio Mané (Al Nassr, 46), Jude Bellingham (Real Madrid, 37) y Yamal (Barcelona, 37), quien empezó a aparecer en esta lista.

El catalán, integrante más joven del elenco, percibe 28 millones por el contrato con Barcelona y 8.5 por sus patrocinadores. Siempre siguiendo al estudio de Forbes, el extremo zurdo duplicó su audiencia en redes sociales hasta alcanzar casi 77 millones de seguidores.