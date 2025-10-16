Deportes |

Fórmula 1: Alpine presentó nuevos colores en sus autos, con Colapinto y Neymar como protagonistas

La escudería Alpine presentó el diseño especial que usará en el Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto y Neymar como protagonistas. Una empresa argentina tuvo un rol clave en el proyecto que combina automovilismo, publicidad y orgullo nacional.

La Fórmula 1 vuelve a girar este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin. Pero antes de que empiecen a rugir los motores, la atención se la llevó la presentación del nuevo diseño de Alpine, protagonizada por Franco Colapinto y el futbolista Neymar.

La escudería francesa lanzó una campaña publicitaria donde ambos comparten pantalla para mostrar los nuevos colores del monoplaza, que este fin de semana tendrá detalles en amarillo. El diseño fue desarrollado junto a Mercado Libre, la compañía fundada por Marcos Galperín, que sigue consolidando su presencia en la Fórmula 1.

Una apuesta con impronta argentina

En el video, Colapinto se enfrenta a distintos medios de transporte de Mercado Libre, desde motos hasta camiones, en una carrera ficticia que combina humor y velocidad. Cuando parecía que el argentino se quedaba con el triunfo, un avión de la empresa lo supera sobre el final. “Quedó flama, ¿no?”, dice Colapinto al ver su auto terminado, con una sonrisa que mezcla orgullo y alivio.

El nuevo diseño incluye trazos amarillos en el alerón y la parte trasera del vehículo, un guiño al color característico de la empresa argentina y a la identidad latinoamericana del piloto.

Después de una temporada irregular, Colapinto buscará mejorar su rendimiento tras varios fines de semana difíciles. Su mejor resultado fue en Países Bajos, aunque en Italia, Azerbaiyán y Singapur volvió a quedar entre los últimos lugares.

El Gran Premio de Estados Unidos será la 19ª fecha del campeonato, que tiene a Oscar Piastri y Lando Norris, ambos de McLaren, peleando por el título. La carrera principal se correrá el domingo a las 16 (hora argentina) y podrá verse por Disney+ y posiblemente Fox Sports.

