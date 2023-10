Sí, por esas cuestiones del marketing, el fútbol y la música se unen para hacer historia, y el símbolo tan reconocible en todo el mundo será estampado en el pecho de las casacas de quienes salten al campo de juego del Estadio Olímpico de Montjuic, el sábado 28 de octubre.

¿Acaso Mick Jagger es fana del Barca? Nada de eso, se trata de una movida comercial ya que este viernes 20 de octubre, la banda de rock saca su nuevo disco llamado "Hackney Diamonds", el primero con canciones nuevas de estudio desde 2005.

La plataforma de streaming de música Spotify, que es el patrocinador habitual del club, decidió ceder su lugar para ayudar a la difusión de este lanzamiento. A su vez, ya anunció que también creará una nueva Matchday Playlist (lista de temas para el día del partido) que incluye grandes temas de este género musical entre los que -obviamente- no faltarán algunos de los clásicos de los Stones.

Barcelona-Stones-02.jpg Fuera Spotify y adentro la lengua de los Rolling Stones.

El negocio parece "redondo" ya que se espera que los hinchas arrasen con la compra de esta casaca, pero atención. El lunes 23 se pondrán a la venta dos ediciones exclusivas de la camiseta: por un lado la FC Barcelona x The Rolling Stones Limited Edition que constará de apenas 1.899 unidades en calidad Match.

Por el otro, la FC Barcelona x The Rolling Stones Signed Limited Edition que será aún más exclusiva y de la que habrá sólo 22 unidades de la camiseta. Además esta colaboración contará también con una remera, una gorra y una bufanda.

"Somos unos grandísimos fans del fútbol y estamos agradecidos de que Spotify haya traído nuestro logo de la lengua y los labios a la camiseta del FC Barcelona para celebrar la salida del nuevo disco de los Stones. Animaremos a los jugadores que estarán en el campo tan bien como los fans de todo el mundo que sintonizarán con este icónico partido", señalaron los Rolling Stones.

Barcelona-Stones-03.jpg Habrá dos tipos de camisetas que saldrán a la venta en ediciones muy limitadas.

¿Por qué el logo de los Rolling Stones es una lengua?

A diferencia de lo que se cree, el logo de los Rolling Stones no nació del pincel de Andy Warhol, ni la boca de Mick Jagger fue quien lo inspiró. Su génesis es más casual y su creador fue un estudiante llamado John Pasche, quien no se hizo millonario con su creación.

"Yo era alumno del Royal College of Art de Londres. Estaba en mi último año y los Stones llamaron porque necesitaban que un estudiante les diseñase un poster para la gira", recordó Pasche en declaraciones a la agencia EFE.

"Querían a alguien que se reuniera con Mick Jagger. Tuve muchísima suerte y fue una completa sorpresa. Quedé con Mick y la verdad es que mis bocetos e ideas no le impresionaron demasiado. 'Puedes hacerlo mejor', me dijo", agregó.

Sin embargo, lo que parecía que iba a quedar en una simple anécdota tuvo continuidad tiempo después. "Pasados unos meses me llamó y me preguntó si les podía ayudar a diseñar un nuevo logo. Mick me invitó a su casa de Londres para hablar del proyecto. No querían un diseño que incluyera su nombre, sino que buscaban algo que fuera reconocible por sí solo. Que se viera y se dijera: Eso es de los Rolling Stones", rememoró Pasche.

Aunque Jagger no inspiró este icono que ya es universal, su rol fue decisivo ya que aportó un recorte de diario que había visto que mostraba a la diosa hindú Kali, con una lengua puntiaguda. Más allá del simbolismo de la diosa en la mitología, relacionada con la vida y la muerte, el logotipo también caló hondo como "declaración universal". "Sacar la lengua a la autoridad es un símbolo de protesta que han utilizado varias culturas", explica Pasche.