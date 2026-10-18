El lamento de Jadson Viera tras el empate entre Independiente y Racing en el Cilindro

El entrenador del Rojo aseguró que "fuimos muy superiores en el complemento" y por eso "nos vamos con bronca" tras el 1-1 con Racing en el Cilindro. Además, aseveró que pueden pelear el Clausura.
El empate en el clásico de Avellaneda dejó sensaciones encontradas en Independiente. Pese a rescatar un punto frente a Racing tras un pésimo primer tiempo, Jadson Viera se fue disconforme con el resultado debido a la superioridad que cree que mostró su equipo durante el segundo tiempo.
"En definitiva, tengo que resaltar que lo del primer tiempo lo ajustamos, tuvimos las posibilidades, jugando y con situaciones de gol. Obviamente amargura por lo que fue el partido en si. Resaltar lo que fue el segundo tiempo. Realmente perdimos muchas pelotas y pelotas fáciles. Traté de ajustar con Cabral de interno y no lo logramos, ajusté en el entretiempo con Meza", explicó el entrenador tras su primer clásico al frente del Rojo.
Más allá de la frustración por no conseguir la victoria, el técnico puso el foco en la respuesta colectiva después del descanso. El rendimiento del complemento fue el principal motivo de orgullo para el cuerpo técnico, que encontró una versión más convincente del equipo con la pelota.
"Felicito al grupo porque la semana fue buena, revertimos un primer tiempo que no fue bueno y fuimos muy superiores con balón, en especial en el segundo tiempo", sostuvo el exentrenador de Nacional.
Sin embargo, el empate también le dejó una advertencia al conjunto de Avellaneda: necesita sostener su mejor nivel durante todo el partido. "Bronca porque fue lo que dije en el entretiempo: este equipo sigue estando para otra cosa. Hemos hecho muy buenos partidos y el segundo tiempo y como equipo no tenemos la necesidad de ir perdiendo para mostrar lo que somos como equipo, porque jugamos bien", remarcó.
Por último, el DT valoró las oportunidades generadas para dar vuelta la historia, aunque reconoció que todavía hay aspectos por corregir. La intención es mantener la evolución futbolística y evitar los altibajos que condicionaron el desarrollo del clásico.
"No era fácil luego de cómo había sido el segundo tiempo y jugamos, tuvimos situaciones, mano a mano, encontramos los espacios. Seguiremos ajustando, obviamente es un partido de mucha tensión, sobre todo el primer tiempo pero hay que seguir ajustando porque el equipo está. No me voy conforme sobre todo lo que fue con balón en el primer tiempo", concluyó, con la mira puesta en lo que viene en el Torneo Clausura.
comentar