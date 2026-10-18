El lamento de Jadson Viera tras el empate entre Independiente y Racing en el Cilindro

"Felicito al grupo porque la semana fue buena, revertimos un primer tiempo que no fue bueno y fuimos muy superiores con balón, en especial en el segundo tiempo", sostuvo el exentrenador de Nacional.

Sin embargo, el empate también le dejó una advertencia al conjunto de Avellaneda: necesita sostener su mejor nivel durante todo el partido. "Bronca porque fue lo que dije en el entretiempo: este equipo sigue estando para otra cosa. Hemos hecho muy buenos partidos y el segundo tiempo y como equipo no tenemos la necesidad de ir perdiendo para mostrar lo que somos como equipo, porque jugamos bien", remarcó.

Por último, el DT valoró las oportunidades generadas para dar vuelta la historia, aunque reconoció que todavía hay aspectos por corregir. La intención es mantener la evolución futbolística y evitar los altibajos que condicionaron el desarrollo del clásico.

"No era fácil luego de cómo había sido el segundo tiempo y jugamos, tuvimos situaciones, mano a mano, encontramos los espacios. Seguiremos ajustando, obviamente es un partido de mucha tensión, sobre todo el primer tiempo pero hay que seguir ajustando porque el equipo está. No me voy conforme sobre todo lo que fue con balón en el primer tiempo", concluyó, con la mira puesta en lo que viene en el Torneo Clausura.

LA CONFERENCIA COMPLETA DE JADSON VIERA