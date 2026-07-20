El emotivo saludo de Shakira a Lionel Messi después de la final

La estrella de la canción colombiana celebró el triunfo de la Selección Española de fútbol, pero destacó a Lionel Messi por ser “el más grande”.
Luego de la derrota de la Selección Argentina 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026, la cantante colombiana Shakira se sumó a las reacciones internacionales con un mensaje cargado de cariño y admiración hacia Lionel Messi y sus compañeros de la Selección argentina.
A través de su cuenta de Instagram -con más de 100 millones de seguidores- la artista escribió “¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes, de @leomessi, el más grande, y agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026. ¡Siempre en mi corazón!”.
El posteo, acompañado de la bandera argentina y un corazón rojo, se volvió rápidamente viral y generó miles de reacciones positivas entre los hinchas albicelestes.
Horas después del partido, Shakira también saludó a los campeones. Publicó una foto en el campo de juego del MetLife Stadium junto a jugadores españoles y escribió “¡España! Orgullosa de haberlos acompañado otra vez en este Mundial. ¡Felicidades!”.
La artista había mantenido una posición equilibrada en la previa. En declaraciones a la prensa antes de la final, reconoció “¿A quién apoyo? Mis hijos están con España. Pero soy amiga de Lionel Messi y estoy orgullosa de todo lo que ha logrado”. Y agregó una reflexión personal “Es impresionante verlo, a los 39 años, correr como un chico de 18… Me identifico mucho con eso”.
La colombiana no solo se limitó a los mensajes, ya que una de las figuras centrales del espectáculo del entretiempo de la final, donde interpretó junto a Burna Boy el tema oficial del torneo “Dai Dai”. Además, su historial con las Copas del Mundo volvió a generar memes: España ganó en 2010 con “Waka Waka” y ahora repitió el título en 2026 con su nueva canción, lo que desató bromas sobre “el efecto Shakira” en el fútbol español.
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