El emotivo saludo de Shakira a Lionel Messi después de la final

La artista había mantenido una posición equilibrada en la previa. En declaraciones a la prensa antes de la final, reconoció “¿A quién apoyo? Mis hijos están con España. Pero soy amiga de Lionel Messi y estoy orgullosa de todo lo que ha logrado”. Y agregó una reflexión personal “Es impresionante verlo, a los 39 años, correr como un chico de 18… Me identifico mucho con eso”.

La colombiana no solo se limitó a los mensajes, ya que una de las figuras centrales del espectáculo del entretiempo de la final, donde interpretó junto a Burna Boy el tema oficial del torneo “Dai Dai”. Además, su historial con las Copas del Mundo volvió a generar memes: España ganó en 2010 con “Waka Waka” y ahora repitió el título en 2026 con su nueva canción, lo que desató bromas sobre “el efecto Shakira” en el fútbol español.