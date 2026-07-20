Messi fue a Miami, evalúa un viaje a Rosario y tiene una decisión que tomar

En la AFA también esperan con paciencia una definición, aunque ni los dirigentes ni el cuerpo técnico tienen previsto apurar una decisión y entienden que será el propio futbolista quien marque los tiempos. Con amistosos de las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, y la Copa América 2028 en el horizonte, el futuro inmediato de Messi continúa abierto. Por ahora, el capitán solo piensa en descansar, procesar el golpe de la final y volver a disfrutar de su familia antes de definir el próximo capítulo de una carrera que sigue escribiendo historia.