Messi fue a Miami, evalúa un viaje a Rosario y tiene una decisión que tomar

El capitán argentino permanecerá unos días en Miami junto a su familia antes de reincorporarse a su equipo, mientras crecen las expectativas sobre su continuidad en la Selección tras la final del Mundial.
Lionel Messi atraviesa las horas posteriores a la final del Mundial 2026 con el foco puesto en el descanso y la recuperación emocional. Luego de la derrota frente a España, el capitán de la Selección decidió no regresar a la Argentina junto al resto de la delegación y permanecerá en Miami con su familia. Mientras tanto, el mundo del fútbol sigue atento a la decisión más esperada: qué hará con la camiseta albiceleste.
El rosarino compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, donde expresó el dolor por haber quedado a las puertas del bicampeonato, aunque también destacó el recorrido del equipo. "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno", escribió en Instagram. Además, agradeció el apoyo de los hinchas durante toda la Copa del Mundo y felicitó a España por la conquista del título, aunque evitó hacer cualquier referencia a su futuro con la Selección.
Messi permanecerá algunos días en Miami junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos para desconectarse después de casi dos meses de concentración. Luego podría viajar a Rosario para visitar a sus padres, especialmente a Jorge Messi, quien no pudo acompañarlo durante el Mundial por cuestiones de salud. Más adelante volverá a enfocarse en Inter Miami, club con el que tiene contrato vigente hasta 2028 y donde deberá reincorporarse una vez finalizado el descanso.
La continuidad del capitán en la Selección sigue siendo una incógnita. Si bien todo indica que la final frente a España fue su última participación en una Copa del Mundo, no existe ninguna confirmación sobre un posible retiro del combinado nacional. A sus 39 años, Messi volvió a ser una de las grandes figuras del torneo y dejó en claro que todavía mantiene intacta su vigencia dentro de la cancha.
En la AFA también esperan con paciencia una definición, aunque ni los dirigentes ni el cuerpo técnico tienen previsto apurar una decisión y entienden que será el propio futbolista quien marque los tiempos. Con amistosos de las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, y la Copa América 2028 en el horizonte, el futuro inmediato de Messi continúa abierto. Por ahora, el capitán solo piensa en descansar, procesar el golpe de la final y volver a disfrutar de su familia antes de definir el próximo capítulo de una carrera que sigue escribiendo historia.
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