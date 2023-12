El nuevo video del oficialismo de Boca antes de las elecciones

Con el latiguillo "mi deseo es..." como cabecera del envío, el oficialismo enumera una serie de puntos altos que tuvo su gestión y que prometió que continuarán en el caso que se impongan en las urnas. Entre esos ítems, resaltan los de "seguir ganando campeonatos (hasta ahora es el máximo ganador de los últimos años y líder del ranking nacional)",

"Que sigan subiendo pibes a Primera (caso Barco, Equi Fernández y Alan Varela como los más descollantes)", "que el club siga siendo de los socios" y "ganar la séptima Copa Libertadores", un hito que no pudo alcanzar Riquelme en su primer mandato pese a haber llegado a la final de la última edición frente a Fluminense.

Todos los bosteros deseamos lo mismo. Sigamos con el proyecto que empezamos hace cuatro años.



A su vez, destacan que el deseo del oficialismo"es que los vecinos vendan para agrandar la cancha", una de las propuestas de campaña del Diez, que dijo que al día siguiente de las elecciones iba a tocar la puerta de la casa de cada uno de los 129 propietarios para sentarse a tomar mates con ellos y tratar de convencerlos de ceder los territorios. El plan sería construir una Bombonera 360°, cuya capacidad superaría las 80 mil personas.

En el cierre, apela a tocar las fibras sensibles de los hinchas xeneizes que lo apoyaron en una movilización en La Bombonera cuando la jueza Alejandra Abrevaya impuso la cautelar que suspendía momentáneamente el acto eleccionario y que luego fue revocada por la Cámara Civil. "Todos los bosteros deseamos lo mismo. Sigamos con el proyecto que empezamos hace cuatro años", culminan.

Beto Márcico apoyó a Riquelme para las elecciones en Boca

Al Beto, campeón con Boca del Apertura 1992, no le tembló el pulso en manifestar abiertamente su postura de cara a los comicios: "Me gusta el trabajo del Consejo. Si a Román le va bien, nos va bien a todos. Me gustaría que le den cuatro años más a la agrupación de Román como se lo dieron a todos. Yo estoy por fuera de la grieta y quiero a Boca".

Asimismo, Márcico también le dio su voto de confianza a la dirigencia actual en lo que respecta al candidato a DT que tienen sobre la mesa, por encima del que proponen Andrés Ibarra y Mauricio Macri. "Entre Palermo y Martínez, me quedo con Martínez porque me gusta el trabajo que hizo", confesó el ídolo xeneize en diálogo con Boca de Selección.