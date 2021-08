En medio de la emoción y la tristeza, el futbolista no pudo contener el llanto, y su esposa, Antonela Roccuzzo, quien estaba en primera fila, tuvo un conmovedor gesto.

La esposa del 10 de la Selección argentina asistió al auditorio de Barcelona junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Apenas ingresó al escenario, Messi se mostró muy movilizado y reconoció que le costaba hablar por primera vez públicamente desde que se confirmó su partida del equipo español.

Messi El tierno gesto de Antonella en la despedida de Messi Redes

Antes de que pudiera decir unas palabras, empezaron a brotarle las lágrimas, y allí fue donde su esposa se levantó de la primera fila, buscó en su cartera un pañuelo y se lo alcanzó. Cuando volvió a su asiento también consoló a los tres pequeños, que miraban con impotencia a su padre, y les susurró al oído para tranquilizarlos.

Hace solo unos días Messi y su familia disfrutaban, como todos los años, de unas fantásticas vacaciones en Ibiza a bordo de un yate compartido con Cesc Fàbregas y su familia, y Luis Suárez y los suyos. Entonces no podía imaginar que su vida en el Barça estaba a punto de acabarse y tendría que irse por la puerta de atrás.

"Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba", afirmó Messi, asegurando que aún no conoce su destino pero que el París Saint-Germain francés "es una posibilidad".

"Me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos, no puedo estar más orgulloso", sentenció. "Después de unos años vamos a volver, porque esta es nuestra casa", afirmó, asegurando que se lo había prometido a sus hijos, Mateo, Thiago y Ciro.

El anuncio de la despedida de Messi se produjo cuando su renovación parecía encarrilada. Una noticia que causó un sismo de consecuencias. Cientos de aficionados se congregaron en las inmediaciones del Nou Camp para recibir por última vez al jugador.

Ahora todos los caminos parecen llevar al Parque de los Príncipes de París al séxtuple Balón de Oro, llegado con 13 años a Barcelona, donde se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia