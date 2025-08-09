Boca le empató a Racing sobre el final en la Bombonera

El marcador se abrió a los 31 minutos del segundo tiempo con el gol del recién ingresado Santiago Solari para el visitante, mientras que Boca lo igualó a los 43, a través de Milton Giménez.

La igualdad estiró la mala racha de Boca, que ya acumula doce partidos sin victorias, incluída la Liga Profesional, la Copa Argentina y el Mundial de Clubes.

El primer tiempo tuvo intensidad y situaciones claras para ambos lados, donde Boca contó con la más peligrosa con Edinson Cavani, quien intentó de taco tras un córner, pero Facundo Cambeses respondió con una gran atajada. Racing, en tanto, se aproximó con un remate de Agustín Almendra que Agustín Marchesín desvió al córner.

Embed

En el complemento, ninguno se guardó nada, intercambiaron golpe por golpe en medio de las ansiedad y el murmullo de los simpatizantes auriazules porque el equipo no podía romper al cero, a pesar de sus intentos. Y todo se complicó cuando Racing logró ponerse en ventaja a los 31 minutos con un un rebote en el área, el cual fue capitalizado por Solari, que definió para el 1-0.

Faltaba 15 minutos y Boca reaccionó, tras varios intentos frustrados encontró la igualdad y algo de alivio sobre los 43 minutos, gracias a un cabezazo de Giménez luego de un centro preciso de Leandro Paredes desde el sector derecho.

Con este resultado, Boca suma tres puntos y se mantiene en el decimotercer puesto de la zona A, mientras que Racing llega a cuatro unidades y se ubica en el decimosegundo lugar.

En la próxima fecha, el equipo de Miguel Ángel Russo visitará a Independiente de Rivadavia el domingo 17 de agosto a las 20.30 horas, mientras que el conjunto de Gustavo Costas recibirá a Tigre el viernes 15 de agosto a las 21 horas.

Sïntesis del partido:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes; Brian Aguirre, Malcom Braida, Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Racing: Facundo Cambeses; Matías Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Goles en el segundo tiempo: 31m Santiago Solari (R), 43m Milton Giménez (B).

Cambios en el segundo tiempo: 6m Gabriel Rojas por Ignacio Rodríguez (R); 18m Santiago Solari por Adrián Martínez (R), Elías Torres por Duván Vergara (R) y Martín Barrios por Agustín Almendra (R); 20m Williams Alarcón por Alan Velasco (B) y Milton Giménez por Edinson Cavani (B); 30m Milton Delgado por Malcom Braida (B); 34m Exequiel Zeballos por Brian Aguirre (B); 44m Adrián Fernández por Tomás Conechny (R).

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Nicolás Ramírez