Paredes toma la cinta de capitán en Boca en un duelo clave frente a Racing

La ausencia de Edinson Cavani, habitual portador de la cinta, abre la puerta para que el campeón del mundo asuma el liderazgo en la cancha en un momento delicado para el conjunto que dirige Miguel Ángel Russo.

Desde su regreso al club que lo vio debutar, Paredes se convirtió en una pieza clave, no solo en lo futbolístico sino también en lo emocional. Su presencia como capitán llega tras la salida de Marcos Rojo y en medio de la peor racha de resultados en la historia de Boca, situación que pone en duda la continuidad del entrenador si el resultado no acompaña.

El ex Roma fue recibido como un referente desde su presentación y esa condición se trasladó rápidamente al vestuario. Ante un rival directo como Racing, su papel será aportar personalidad, orden y jerarquía a un equipo que todavía busca consolidarse.

Desde el cuerpo técnico aclararon que cuando Cavani retome la titularidad, será nuevamente él quien porte la cinta. Por ahora, Paredes tendrá la oportunidad de reafirmar su rol ante la mirada de los hinchas, que lo ven como uno de los pilares del plantel.

El clásico se jugará este sábado a las 16.30 en la Bombonera y promete ser determinante para el presente inmediato de Boca.

El xeneize llega a este compromiso en un momento crítico: acumula 11 partidos sin ganar, la peor racha de su historia, y ocupa el 13° puesto en la Zona A con apenas dos puntos. Para salir del pozo, Russo necesita que su equipo muestre una versión diferente y consiga un triunfo que le devuelva aire.

En la previa, el técnico mantiene dos dudas en el once titular. En la defensa, Ayrton Costa podría regresar tras una lesión, aunque si no está al 100% lo reemplazará Marco Pellegrino. En el mediocampo, Malcom Braida y Alan Velasco pelean por un lugar desde el inicio.

Racing, en tanto, viene de golear 3-0 a Deportivo Riestra para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Argentina por primera vez en una década. Sin embargo, su arranque en el Clausura ha sido irregular: suma tres puntos producto de dos derrotas como local (ante Barracas Central y Estudiantes) y una victoria de visitante frente a Belgrano.

Pensando en el duelo del martes ante Peñarol en Montevideo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Gustavo Costas dispondrá un equipo con titulares y suplentes.

El clásico pondrá cara a cara a dos equipos urgidos de puntos, aunque con realidades diferentes: Boca necesita ganar para cortar la peor seguidilla negativa de su historia y Russo se juega gran parte de su continuidad, mientras que Racing apunta a llegar con confianza al desafío copero de la semana que viene.