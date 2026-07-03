Enzo Fernández hizo autocrítica: "Sirve de aprendizaje"

Fernández también valoró el rendimiento de Cabo Verde y rechazó cualquier mirada que pudiera minimizar el nivel del rival. "Todos los rivales son difíciles, nos ponen dificultades. El fútbol es muy físico y Cabo Verde hizo un gran partido, pero los detalles marcan la diferencia y somos merecedores de pasar a octavos", analizó.

En un plano más personal, el campeón del mundo volvió a destacar el significado especial que tiene vestir la camiseta albiceleste.

"Cuando me pongo la remera de la Selección siempre es un plus extra porque me hace acordar a mi familia, mis amigos, al barrio, a Buenos Aires, a toda la Argentina", expresó.

El orgullo de Lisandro Martínez

Otro de los jugadores que dejó sus sensaciones fue Lisandro Martínez, autor de uno de los goles argentinos. El defensor destacó la fortaleza mental del grupo para sobreponerse a un partido extremadamente exigente.

"Ellos hicieron un excelente partido, pero este equipo nunca se da por vencido", aseguró. El zaguero, además, resaltó el espíritu que caracteriza al plantel conducido por Lionel Scaloni.

"Hay una energía hermosa en este equipo y eso se agiganta en los detalles. A veces hay que sufrir", afirmó. Martínez también vivió una noche especial desde lo personal. Después de superar una dura lesión que puso en duda su continuidad, celebró poder volver a ser protagonista con la camiseta argentina.

"Todo lo que pasé fue muy duro, pero gracias a mi club y a la Selección hoy estoy muy feliz. Estoy muy agradecido con los médicos y con el cuerpo técnico por poder estar acá", dijo emocionado.

El defensor dedicó el gol a su familia, especialmente a su hija, nacida poco después de la lesión. "Cuando yo me lesioné nació mi hija al mes. Gracias a ella hoy estoy acá. Se lo dedico a ella y a mi mujer", reveló.

Ya piensan en Egipto

Leandro Paredes también resaltó la dificultad que presentan los rivales en esta instancia del torneo y recordó que ya no existen partidos sencillos. "Estamos en la elite del fútbol. Todas son selecciones muy buenas y físicas", señaló.

El mediocampista destacó que el cuerpo técnico ya había advertido sobre las virtudes de Cabo Verde y adelantó que el foco ya está puesto en el próximo desafío.

"A partir de mañana empezaremos a preparar el partido contra Egipto porque será otro muy difícil", afirmó.

No se podía escapar

En la misma línea se expresó Nicolás Tagliafico, quien lamentó que el encuentro se haya complicado más de la cuenta. "No era un partido para que se nos escape, pero por suerte lo sacamos adelante", resumió.

El lateral izquierdo destacó la actitud del equipo para buscar el triunfo hasta el final y aseguró que ahora será momento de recuperar energías antes del duelo de octavos.

"Había que sacarlo como sea. Me quedo con el empuje que tuvo el equipo desde el primer minuto. Hoy fue duro, pero se sacó adelante", concluyó.

Con el pase asegurado a la siguiente ronda, el plantel argentino dejó un mensaje compartido: la clasificación era el objetivo, pero el rendimiento también deja lecciones de cara a un Mundial que, a partir de ahora, no ofrecerá margen para nuevos errores.