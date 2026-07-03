Scaloni, tras la clasificación: "Este equipo nunca baja los brazos"

"Quiero felicitar al rival. Hoy demostró que es un gran equipo. Cuando uno dice que no hay partidos fáciles en un Mundial, es cierto", afirmó el técnico, quien recordó que desde el cuerpo técnico esperaban un desarrollo mucho más complejo que el imaginado por gran parte del público.

"Todos pensaban que iba a ser un paseo, pero nosotros sabíamos muy bien que no", insistió.

"Jugamos con el corazón"

El seleccionador también respondió a quienes cuestionan el funcionamiento futbolístico del equipo. Si bien reconoció que hubo aspectos para corregir, remarcó que la personalidad del plantel nunca estuvo en discusión.

"Podemos debatir si jugamos bien o mal, pero a este equipo no le pesa hacerse cargo del partido", sostuvo. En ese sentido, explicó que la propuesta de Argentina siempre fue ofensiva, incluso en los momentos más complicados del encuentro. "Siempre buscamos el arco rival. Jugamos con el corazón", resumió.

Scaloni admitió que el empate 2-2 fue uno de los momentos más difíciles de la noche y destacó la fortaleza mental de sus futbolistas para reaccionar.

"Recibimos los golpes en momentos puntuales, pero nosotros siempre fuimos a buscar el partido. Lo negativo lo hablaré con ellos, pero rescatamos lo positivo, que es no bajar nunca los brazos", señaló.

Un partido que marcará su carrera

El encuentro también tuvo un significado especial para el entrenador, ya que representó su partido número 100 al frente de la Selección argentina. Sin embargo, más allá de la cifra, confesó que difícilmente olvide esta noche por todo lo que debió atravesar el equipo.

"De los 100 partidos, este es de los que más me ha marcado como entrenador. Porque es un Mundial y porque pasaron muchas cosas durante el partido. Es un encuentro que me va a ayudar, aun habiéndolo ganado", reconoció.

Scaloni reveló además que, pese al dramatismo del desarrollo, mantuvo la calma porque percibía que el equipo seguía convencido de su plan.

"El 2-2 fue un golazo increíble. En ese momento sentís que se viene todo lo negativo, pero el equipo siguió insistiendo. Estuve más tranquilo de lo que parecía porque tenía la sensación de que el equipo estaba", explicó.

Confianza para lo que viene

El entrenador también hizo referencia a algunas actuaciones individuales. Elogió el esfuerzo de Facundo Medina, que terminó con calambres tras desempeñarse en distintas posiciones, y valoró la conexión ofensiva entre Lionel Messi y Lautaro Martínez, una sociedad que volvió a resultar determinante.

De cara al próximo compromiso frente a Egipto, previsto dentro de apenas tres días y medio, el entrenador se mostró confiado en la recuperación física y anímica del plantel.

"El Mundial es difícil, pero el equipo está. Después de una victoria así salimos reforzados. No hay manera de no salir fortalecido", concluyó.