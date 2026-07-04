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Colombia pasó a Ghana con merecimiento y se metió en octavos de final

El equipo de Néstor Lorenzo venció 1 a 0 al combinado africano en Kansas City por los 16avos de final del Mundial. Ahora, chocará con Suiza por la próxima ronda.

Colombia venció 1 a 0 a Ghana en Kansas City por los 16avos de final del Mundial y accedió con merecimiento a los octavos de final del certamen, instancia por la que chocará con Suiza. Jhoan Arias, a los 14 minutos de juego, marcó el gol del triunfo cafetero.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo encontró la apertura del marcador después de un centro de Luis Suárez y definición de Jhon Arias a los 14 minutos. El entrenador argentino y su equipo están en un gran momento, en el que también le salen todas: sufrió la lesión muscular de Jhon Córdoba y Luis Suárez entró su lugar y terminó asistiendo para el gol del triunfo cafetero.

El equipo sudamericano defendió la ventaja continuando el protagonismo con el balón, con buena circulación de toques cortos, cambios de frentes y pases profundos entre líneas. Y, en los momentos en que su rival tomó más confianza y posesión del balón, se defendió con autoridad sin poner en riesgo el resultado.

Colombia no brilló colectivamente, ni sus figuras como James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, pero siempre mostró superioridad con el balón y en los duelos individuales. Por eso, con mucho merecimiento, el equipo cafetero pasó a octavos de final del certamen mundialista.

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