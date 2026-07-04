Colombia pasó a Ghana con merecimiento y se metió en octavos de final

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo encontró la apertura del marcador después de un centro de Luis Suárez y definición de Jhon Arias a los 14 minutos. El entrenador argentino y su equipo están en un gran momento, en el que también le salen todas: sufrió la lesión muscular de Jhon Córdoba y Luis Suárez entró su lugar y terminó asistiendo para el gol del triunfo cafetero.